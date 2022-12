เมเจอร์ เปิดตัวระบบฉาย IMAX with Laser ที่แรกในประเทศไทย ประเดิมฉาย Avatar : The Way of Water

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Mr.Preetham Daniel Vice President – Theatre Sales ; India, SE Asia, Australia & NZ และ Mr.Giovanni Dolci Chief Sales Officer IMAX Corporation ได้ร่วมกันประกาศความพร้อมการฉายภาพยนตร์ IMAX แบบใหม่ที่ทันสมัยที่สุด ด้วยระบบฉาย “IMAX with Laser”

นายวิชา กล่าวว่า ระบบฉายดังกล่าวถือเป็นระบบการฉายซึ่งเป็นที่สุดของสีสันและความคมชัด พร้อมระบบเสียงกระหึ่ม รอบทิศทางมากที่สุด โดยเปิดให้บริการแล้วใน 3 สาขา ที่โรงภาพยนตร์ กรุงศรี ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอแมกซ์ ไอคอน ซีเนคอนิค และ ไอแมกซ์ เมกา ซีนีเพล็กซ์ ถือเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่นำระบบฉาย IMAX with Laser ด้วยเครื่องรุ่นใหม่ IMAX Laser 4K และระบบเสียง IMAX ใหม่ล่าสุด 12-channel sound technology พร้อมเปลี่ยนจอภาพใหม่ซึ่งยังคงเป็นจอภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาด 26 เมตร ประเดิมฉายด้วยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ประวัติศาสตร์ภาคต่อ “Avatar : The Way of Water”