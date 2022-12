“ท็อปส์” คว้ารางวัลระดับเอเชีย Best Premium Food Store โชว์ศักยภาพผู้นำเบอร์ 1 ฟู้ดรีเทลไทย

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ท็อปส์ได้รับรางวัล “Asia’s Best Brand of the Year Awards 2022” สาขา Asia’s Best Premium Food Store จากการคัดเลือกโดย Berkshire Media องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง เพื่อคัดเลือกองค์กรที่ดีที่สุดจากทั่วเอเชีย

นายสเตฟาน กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับเป็นการสะท้อนศักยภาพของความเป็นผู้นำด้านพรีเมียมฟู้ดสโตร์ดีที่สุดระดับเอเชีย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจของท็อปส์ที่ตั้งเป้าเป็นผู้นำในทุกมิติ ทั้งการพัฒนารูปแบบโมเดลร้านค้า การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ตัวจริงในการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากทั่วโลก ตลอดจนนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งไร้รอยต่อผ่านแพลตฟอร์มออมนิชาแนลที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มและเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกวันตามแนวคิด Every Day DISCOVERY ท็อปส์จึงเป็นมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต แต่เป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตของลูกค้าทุกคน

สำหรับรางวัล Asia’s Best Brand of the Year Awards 2022 แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชียแห่งปี ที่ดำเนินการคัดเลือกโดย Berkshire Media ใช้เกณฑ์การคัดเลือกด้านความโดดเด่นทั้งด้านชื่อเสียงที่ดีต่อผู้บริโภค การเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

“รางวัลนี้ สะท้อนความสำเร็จอีกขั้นของท็อปส์ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมส่งมอบแรงบันดาลใจและความสุขในทุกวัน ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้วางใจให้ ท็อปส์ เป็นจุดหมายในการเติมเต็มไลฟ์สไตล์และการช้อปปิ้ง และขอขอบคุณ Berkshire Media ที่มองเห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของเรา รางวัลนี้เป็นอีกความภาคภูมิใจที่จะสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ผลักดันให้เราเดินหน้าในบทบาทผู้นำฟู้ดรีเทลของไทย ก้าวสู่รีทลยุคใหม่อย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายสเตฟาน กล่าว