เดอะ เฟเบิลแมนส์ หนังยอดเยี่ยมลูกโลกทองคำ -เคต แบลนเชตต์ นำหญิงยอดเยี่ยม

รอยเตอร์ รายงานการประกาศรางวัลโกลเดน โกลบส์ หรือลูกโลกทองคำครั้งที่ 80 หนึ่งในเวทีประกาศรางวัลใหญ่ของวงการภาพยนตร์ระดับโลก ซึ่งปีนี้กลับมาถ่ายทอดสดได้อีกครั้ง หลังจากปีที่แล้วถูกคนในวงการบันเทิง ‘บอยคอต’ ไม่ไปร่วมงาน เนื่องจากไม่พอใจสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวูด เจ้าภาพผู้จัดงานประกาศรางวัลโกลเดน โกลบส์ ที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่องเหยียดสีผิว กระทั่งไม่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ต้องจัดแบบเงียบๆ

สำหรับงานประกาศรางวัลโกลเดน โกลบส์ปีนี้ กลับมาจัดที่โรงแรมเดอะ เบเวอร์ลีย์ ฮิลตัน ที่เบเวอร์ลีย์ ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันพุธที่ 11 มกราคมตามเวลาในไทย ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี ได้ ‘เจอร์ร็อด คาร์ไมเคิล’ นักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนชาวอเมริกันวัย 35 รับหน้าที่พิธีกร โดย เดอะ เฟเบิลแมนส์ (The Fabelmans) ผลงานกำกับของ สตีเวน สปีลเบิร์ก คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาขาดรามา ขณะที่ The Banshees of Inisherin คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขามิวสิคัล หรือ คอมมิดี (ตลก) แต่ เคต แบลนเชตต์ นางเอกดังชาวอังกฤษ เจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงสาขาภาพยนตร์ดรามา จากภาพยนตร์เรื่อง Tar ไม่ได้เดินทางไปร่วมงาน

ขณะที่ ออสติน บัตเลอร์ นักแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย 31 คว้านำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ดรามาจาก เอลวิส

ทั้งนี้รางวัลโกลเดน โกลบส์ มีการมอบรางวัลทั้งผลงานภาพยนตร์ และผลงานโทรทัศน์

รางวัลสำหรับผลงานและการแสดงด้านภาพยนตร์ มีดังนี้

รางวัลผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม สตีเวน สปีลเบิร์ก จาก The Fabelmans

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ดรามา ได้แก่ เคต แบลนเชตต์ จาก Tar

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์เพลง หรือ คอมมิดี (ตลก) ได้แก่ คอลิน ฟาร์เรลล์ จาก The Banshees of Inisherin

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์เพลง หรือ คอมมิดี ได้แก่ มิเชล โหย่ว จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ คี ฮุย ควาน จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ แองเจลา บาสเซตต์ จาก Black Panther: Wakanda Forever

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ The Banshees of Inisherin

รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่เพลง Naatu Naatu จาก RRR

รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ Babylon

รางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่ Argentina, 1985

ผลรางวัลด้านโทรทัศน์

รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม สาขาดรามา ได้แก่ House of the Dragon

รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม สาขามิวสิคัล หรือ คอมมิดี ได้แก่ Abbott Elementary

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาTV Series, Drama ได้แก่ เควิน คอสเนอร์ จาก Yellowstone

รางวัล Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for TV ได้แก่ The White Lotus

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขา Limited Series, Anthology Series or a TV Movie ได้แก่ อีแวน ปีเตอร์ส จาก Monster: The Jeffrey Dahmer Story

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขา Limited Series, Anthology Series or a TV Movie ได้แก่ อแมนดา ไซเฟรด จาก The Dropout

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขา Limited Series, Anthology Series or a TV Movie ได้แก่ เจนนิเฟอร์ คูลลิดจ์ จาก The White Lotus

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมสาขา TV Limited Series, Anthology Series or TV Movie ได้แก่ พอล วอลเตอร์ เฮาเซอร์ จาก Black Bird