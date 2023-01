กลายเป็นเรื่อง ‘ปังมาก’เมื่อ เคท วินสเล็ต ถูกนักข่าวมือใหม่สัมภาษณ์

นางเอกดัง มากฝีมือระดับ ‘เคท วินสเล็ต’ ต้องทำให้นักข่าวบางคนที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์เธอแบบ เฟซ ทู เฟซ ต้องเกิดอาการประหม่าบ้างล่ะ ยิ่งเป็นนักข่าวมือใหม่ ป้ายแดง แถมยังเป็นเด็กด้วยแล้วล่ะก็ อาการ ‘เกร็งออร่า’ รัศมีของนางเอกรุ่นใหญ่จะมากขนาดไหน ลองคิดดู?

แต่ปรากฎว่า นางเอกเจ้าบทบาทมือรางวัลออสการ์ จากภาพยนตร์เรื่อง “The Reader” เมื่อปี 2552 กลับมีวิธีแสนอบอุ่นทำให้ มาร์ธา นักข่าวรุ่นเยาว์จากสถานีโทรทัศน์ ZDF ของประเทศเยอรมนี ที่มีโอกาสสัมภาษณ์วินสเล็ต ระหว่างนางเอกเจ้าบทบาทเดินสายโปรโมทผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุด Avatar: The Way Of Water คลายความตื่นเต้น กังวล ได้อย่างน่ารัก น่าชื่นชม

จากรายงานข่าวของเว็บยาฮู เล่าว่าทันทีที่นางเอกดังแม่ลูก 3 ได้ยินมาร์ธาสารภาพตรงๆว่า นี่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเธอ วินสเล็ต ก็พูดพร้อมรอยยิ้มว่า ” นี่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของหนูใช่มั้ย? โอเค งั้นเรามาดูกันสิว่ามันจะเป็นยังไง เมื่อเราทำการสัมภาษณ์นี้ด้วยกัน มันจะต้องเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และหนูรู้มั้ยว่าทำไม ? เพราะว่าเราทั้งคู่ตัดสินใจกันแล้วว่า มันจะต้องเป็นเช่นนั้น ดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจแล้วทั้งหนูและฉัน ดังนั้นนี่จะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมแน่ๆ “

ทั้งนี้ นางเอกวัย 47 ยังบอกกับมาร์ธาต่อว่า “หนูสามารถถามฉันได้ทุกอย่างที่หนูต้องการ และหนูไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น ทุกอย่างจะต้องยอดเยี่ยม หนูทำได้แน่ งั้นเรามาเริ่มกันเลย”

ข่าวเล่าว่า ระหว่างสัมภาษณ์ วินสเล็ต ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเล่าเคยถูกสื่อบูลลี่ (bully)สมัยที่เข้าสู่วงการบันเทิงแรกๆ ยังใจดีตอบคำถามต่างๆของมาร์ธา ซึ่งมีทั้งเรื่องที่เธอเริ่มเข้าสู่อาชีพนักแสดงตั้งแต่ยังเด็ก เรื่องที่เธอทำอาหารให้ครอบครัวรับประทาน และเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์อวตาร ภาค 2 ที่ต้องถ่ายทำกันในแทงค์น้ำ

หลังจบการสัมภาษณ์ วินสเล็ตยังถ่ายเซลฟี่กับมาร์ธาเป็นที่ระลึกด้วย และด้วยความน่ารัก อบอุ่น ทำให้คลิปวีดิโอที่นางเอกดัง ให้กำลังใจนักข่าวมือใหม่รายนี้มียอดวิวในทวิตเตอร์ทะลุ 1,000,000 วิวภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังมีการทวีต

ทั้งนี้ใน Avatar: The Way Of Water เคท วินสเล็ต รับบทเป็น โรนัล ภรรยาหัวหน้าเผ่า Metkayina หรือชาวนาวี เผ่าที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร