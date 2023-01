พณ.เยือนอินโดนีเซีย ร่วมถกฟื้นเศรษฐกิจอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/54 และการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่วมหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” ของอินโดนีเซียในฐานะเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ รวมทั้งหารือการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน จะหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน เพื่อให้การทำงานในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน อาทิ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยในปี 2566 มีภารกิจสำคัญที่จะต้องร่วมกันดำเนินงาน เช่น การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) การดำเนินงานเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) การดำเนินการตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน และตามยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นต้น

ทั้งนี้ ปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 110,869 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 65,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 45,719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 11 เดือน 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 115,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 66,907 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 48,693 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์