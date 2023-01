เดอะมอลล์ ตั้งเป้ารายได้ตรุษจีน 400 ล้าน ส่งกูร์เมต์ มาร์เก็ต-กูร์เมต์ อีทส์ จัดแคมเปญชุดไหว้-เมนูมงคล สินค้าเสริมดวงปีกระต่าย

นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า จากภาพรวมการตลาดของไตรมาสที่ 4 ในปีที่ผ่านมา มีความคึกคักผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีหลายปัจจัยบวกที่จะมาช่วยหนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศจีนเปิดประเทศแล้ว รวมถึงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง เพราะเป็นประเพณีสำคัญที่ทำสืบต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและกิจการ และการพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้อง รวมถึงการท่องเที่ยว กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ จึงจัดแคมเปญ “Happy Chinese New Year 2023 : เสกสุข รวยทรัพย์ รับโชค” โดยกูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้จัดเตรียม 8 ชุดไหว้มงคลระดับพรีเมียม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งของสดของแห้งจีน จากผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ เบทาโกร, ธรรมชาติซีฟู้ด, ศิริคุณ ฯลฯ และร้านค้าตลาดดัง พร้อมด้วยอุปกรณ์การไหว้ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมจีนมาบริการแบบครบจบในที่เดียว

ส่วน กูร์เมต์ อีทส์ ได้เลือกสรร 8 เมนูอาหารมงคล จากร้านดัง ทั้งใน Market Hall, Food Hall, Food court, Take Home Shop, Take Home Local มาให้บริการ รวมถึงยังเฟ้นหาสินค้าใหม่ที่มีความเป็นไลฟ์สไตล์มาให้บริการด้วย ทั้งที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ อาทิ ขนมเทียนไส้ทรัฟเฟิล, ขนมปุยฝ้ายปลาคราฟมงคล, ขนมปุยฝ้ายก้อนทอง, ขนมอาลัวทองคำ, ขนมเปี๊ยะยักษ์ 2 กก., เปี๊ยะส้มเศรษฐีมั่งมี โดยเชฟเพนนี Gourmet Exclusive X Chef Penny, ชุดแอปเปิ้ลอักษรจีนมงคล และของขวัญพรีเมียมคอลเลคชั่นพิเศษเฉพาะเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษซุปหูฉลาม จากภัตตาคารไทยสกาล่าหูฉลาม ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2566 เฉพาะที่เคาน์เตอร์ You Hunt We Cook สาขาเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (จำนวนจำกัด 100 เซ็ต / ตลอดรายการ) เพื่อกระตุ้นยอดขายและเพื่อเป็นตอบรับความต้องการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้ครบคลุมไปถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่

สำหรับไฮไลท์ 8 ชุดไหว้เสริมมงคล และสินค้าเสริมดวง รับตรุษจีนปีเถาะ ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา และ www.GourmetMarketThailand.com ได้แก่ ชุดไหว้สุดพรีเมียม ราชามหาโชค ประกอบด้วย ไก่เนื้อต้มไหว้เจ้าพร้อมเครื่องใน, หมูสามชั้นย่าง, หมูพอร์เซตต้า, เป็ดย่าง, ปลากระบอกจีนนึ่ง, กุ้งมังกร, ปลาหมึกหลิงชัน และปูอลาสก้า, ชุดไหว้เสกสุข รวยทรัพย์ รับโชค (ซาแซ S-PURE ) ประกอบด้วย ไก่เนื้อต้มไหว้เจ้าพร้อมเครื่องใน, หมูพอร์เชตต้า และเป็ดย่าง, ชุดไหว้ ซีฟู้ดบารมีเศรษฐีเงินล้าน (ซาแซซีฟู้ด) ประกอบด้วย ปลากะพง, กุ้งก้ามกรามนึ่ง และปูม้านึ่ง, ชุดไหว้รวยมหัศจรรย์ทันใจ ประกอบด้วย ขนมเทียนไส้เค็ม, ขนมเข่ง, เป็งกี่ขนมจันอับเล็ก, ไก่เนื้อต้ม, หมูบะแซต้ม, ปลาหมึกศอก, กล้วยหอม, ส้มเมอร์คอท, สับปะรด, เงี่งเตี๋ยกลาง และเจไฉ่, ชุดไหวับันดาลสุข (โหงวเปี๊ยะ) ประกอบด้วย ขนมเทียนไส่เค็ม 4 ชิ้น, ขนมเข่ง 4 ชิ้น, ฮวกก้วยแป้งข้าวเจ้าตลาดเยาวราชเล็ก, เป็งกี่เปี๊ยะ 5 นิ้ว และเป่งกี่ขนมจันอับเล็ก, ชุดไหว้มงคลมหาโชค (โหงวก้วย) ประกอบด้วย องุ่น, ส้ม, สับปะรด, กล้วยหอม และแอปเปิ้ล, ชุดไหว้วาสนาพารวย (ส้มมงคลพร้อมพวงแขวน), ชุดไหว้เปิดประตูเศรษฐี (ชุดไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะจัมโบ้) พร้อมกันนี้ยังมีชุดกระดาษไหว้ อุปกรณ์การไหว้ที่ครบครันไว้ให้บริการ และให้บริการเรื่องข้อมูลการไหว้ที่ถูกต้องตามประเพณีอีกด้วย โดยสามารถสั่งจองชุดไหว้ล่วงหน้าได้ ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา, Call To Order หรือสั่งผ่านแอพพลิแคชั่น Grab Mart, Food Panda Mart, Lineman Mart, หรือสั่งผ่าน www.GourmetMarketThailand.com

ส่วน 8 เมนูอาหารมงคล มีทั้งคาว-หวาน ให้บริการที่กูร์เมต์ อีทส์ ทุกสาขา ได้แก่ เมนูใหม่ฉลองตรุษจีน เป็ดอบใบชา จากฮั่วเซ่งฮง, หมูรวยทรัพย์ (หมูสามชั้นทอดน้ำปลา) จาก Peppery Thai Bistro, หมี่ฮกเกี้ยนผัดซอส XO หอยเชลล์ จากแสนยอด Wok, บะหมี่ห้าเซียน จากภัตตาคารเชียงการีลา, ทรัพย์ถังทอง จาก กิน กิน ซีฟู้ด, ราดหน้าจักรพรรดิ จาก เคี้ยงเอ็มไพร์, ลูกชุบส้มยักษ์มงคล จาก ขนมไทยเก้าพี่น้อง และขนมส้มมงคลแมนดาริน จาก เบเกอรี่ ฮัท พร้อมเสริมโชคลาภรับความเฮงตลอดปีกับเมนูอาหารจีนมงคลจากสุดยอดร้านดังที่ Market Hall สยามพารากอน อาทิ ไก่แช่เหล้าฮ่องเต้ (ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน) และผัดหมี่อายุยืนหมื่นปี (ผัดหมี่ฮ่องกง ผัดหมี่ซั่ว – การมีอายุมั่นขวัญยืน) จากภัตตาคารฮองมิน, เป็ดย่างจักรพรรดิ (ความรักอันบริสุทธิ์) จาก Kam’s Roast, ติ่มซำบันดาลสุข (ฮะเก๋า และ ซาลาเปาไส้ครีม ซาลาเปาลาวาไส้คัสตาร์ด-ชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความสุขตลอดปี) จาก Jumbo Seafood, เกี๊ยวกุ้ง รุ่งโรจ (ความเจริญรุ่งเรือง) จากร้านจกโต๊ะเดียว, ปูอบไหมทองคำ (ปูอบวุ้นเส้น – ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน) และ ทะเลถังเจ้าสัว จากร้านคนละหม้อ, กุ้งอบสมใจปรารถนา (กุ้งอบเกลือ-ชีวิตที่รุ่งเรือง) จากร้านถนัดทะเล พร้อมด้วยอีกหลากหลายเมนูมงคลจากร้านดัง

นายศุภวุฒิ กล่าวว่า นอกจากบริการชุดไหว้ อาหารมงคลแล้ว ยังจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มฉลองตรุษจีนที่หลากหลาย อาทิ สมาชิก M Card รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 100 บาท 1 ใบ เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และ รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 100 บาท 2 ใบ เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และช้อปผ่านช่องทางออนไลน์รับอั่งเปาส่วนลดเพิ่มสูงสุด 500 บาท, รับฟรี! กระเป๋าเก็บความเย็น S-Pure 1 ใบ มูลค่า 399 บาท (จำนวนจำกัด) เมื่อสั่งซื้อชุดไหว้สุดพรีเมียม ราชามหาโชค และ รับฟรี! กระเป๋าเก็บความเย็นเสกสุข 1 ใบ มูลค่า 499 บาท (จำนวนจำกัด) ดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟลายกระต่าย ปี 2023 สำหรับกูร์เมต์ มาร์เก็ต เมื่อสั่งซื้อชุดไหว้เสกสุข รวยทรัพย์ รับโชค, อิ่มหนำสำราญ ที่ กูร์เมต์ อีทส์ ด้วยเมนูมงคลและโปรโมชั่นพิเศษจากร้านอาหารที่ร่วมรายการรวมกว่า 100 เมนู

นายศุภวุฒิ กล่าวว่า คาดการณ์ตรุษจีนปีนี้จะกลับมาคึกคักเหมือนช่วงก่อนการระบาดของโควิค-19 และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเหมือนที่ผ่านมา พร้อมยังมีปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคัก และปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากนโยบายของภาครัฐ “โครงการช้อปดี มีคืน” มาเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ โดยตรุษปีนี้ตั้งเป้ายอดขายทั้ง กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ รวมกว่า 400 ล้านบาท