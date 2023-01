LINE NEXT รุกคืบคริปโตเคอร์เรนซี เปิดรับชำระด้วยสินทรัพย์คริปโตฯ ผ่าน LINK บน DOSI แพลตฟอร์ม NFT ระดับโลก

มร.ยัง ซู โก ซีอีโอของ LINE NEXT Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของ LINE ที่มุ่งพัฒนาและขยายระบบนิเวศ NFT กล่าวว่า LINE NEXT ได้เปิดบริการชำระเงินผ่าน LINK บน DOSI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม NFT ระดับโลก ทำให้ LINE NEXT เป็นแพลตฟอร์ม NFT แพลตฟอร์มแรกที่มีบริการจ่ายเงินด้วยหลายสกุลเงิน ไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ด การจ่ายชำระผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี เป็นการมอบทางเลือกที่หลากหลายกับผู้ใช้และช่วยขยายตลาด NFT รวมถึงกลไกเศรษฐกิจที่ดำเนินด้วยโทเคน (Token Economy) ของ LINK ด้วย

“ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินผ่าน LINK บนแพลตฟอร์ม DOSI โดยเชื่อมต่อ DOSI Wallet เข้ากับดิจิทัลวอลเล็ตแบบ Non-Custodial ของ LINK ที่เรียกว่า “DOSI Vault” โดยผู้ใช้งานยังคงสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Naver Pay และ Ethereum จาก DOSI Wallet ของตัวเองได้เช่นเดิม การเลือกชำระเงินผ่าน LINK จะทำให้ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆลดลงราว 98% และความรวดเร็วในการทำธุรกรรมจะเร็วขึ้นกว่า 400 เท่า เมื่อเทียบกับการเลือกชำระเงินผ่าน Ethereum นอกจากนี้ จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษสำหรับสมาชิกที่เรียกว่า DON ซึ่งคำนวณจากจำนวนเงินที่ทำการซื้อขายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับการชำระเงินด้วยรูปแบบอื่นๆ”

มร.ยัง ซู โก กล่าวว่า การเปิดบริการรับชำระเงินด้วย LINK คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ LINE NEXT ขยายระบบการจ่ายเงินโดยใช้หลายสกุลเงินได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และมีแผนการที่จะเพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงินในเร็วๆ นี้ ซึ่งการเปิดตัว LINK ในฐานะเครื่องมือการจ่ายเงินระดับสากลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศบล็อกเชนของ LINE ได้มากยิ่งขึ้นด้วย โดยตั้งแต่เปิดตัวเวอร์ชันเบต้าในเดือนสิงหาคม เมื่อปี 2565 DOSI ได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก มีจำนวนวอลเล็ตเปิดใหม่มากกว่า 1 ล้านวอลเล็ตบน LINE Blockchain เป็นแพลตฟอร์มอันดับ 2 เมื่อเทียบจำนวนธุรกรรมกับแพลตฟอร์ม NFT อื่นทั้งหมด โดยมีจำนวนธุรกรรมมากถึงกว่า 5,000 ครั้งต่อวัน (อ้างอิงข้อมูลจาก DappRadar ซึ่งเป็น NFT และ DeFi app store ชั้นนำ ที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566) มีจำนวนผู้เข้าร่วมอีเวนท์ที่จัดโดย DOSI Adventure สูงถึง 300,000 คน โดย DOSI มีแผนจะเพิ่มโปรเจกต์ NFT อีกในอนาคตเพื่อขยายทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับ NFT ให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง