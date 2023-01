Everything Everywhere เข้าชิง 11 ออสการ์ มิเชล โหย่ว ชิงนำหญิงยอดเยี่ยม

เอพี รายงานการประกาศรายชื่อผลงานภาพยนตร์ และนักแสดงที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ ‘ออสการ์’ ครั้งที่ 95 ของสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ สหรัฐอเมริกา ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม ซึ่ง Everything Everywhere All at Once ผลงานกำกับของ แดเนียล กวาน และ แดเนียล ไชเนิร์ต นำแสดงโดย มิเชล โหย่ว เข้าชิงมากที่สุดถึง 11 รางวัล รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ขณะที่ มิเชล โหย่ว นักแสดงวัย 60 ซึ่งเกิดในมาเลเซียแต่ไปเติบโตที่ฮ่องกง กลายเป็นนักแสดงชาวเอเชียคนแรกที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

อนึ่งงานประกาศผลรางวัลออสการ์จะมีขึ้นที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมตามเวลาในไทย ได้ จิมมี คิมเมล นักแสดงตลก และพิธีกรรายการทีวีวัย 55 รับหน้าที่พิธีกรบนเวที

สำหรับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสาขาต่างๆมีดังนี้

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

รางวัลผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม

มาร์ติน แมคโดนาห์ จาก The Banshees of Inisherin

แดเนียล กวาน, แดเนียล ไชเนิร์ต จาก Everything Everywhere All at Once

สตีเวน สปีลเบิร์ก จาก The Fabelmans

ทอดด์ ฟีลด์ จาก Tár

รูเบน ออสต์ลุนด์ จาก Triangle of Sadness

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ออสติน บัตเลอร์ จาก Elvis

โคลิน ฟาร์เรล จาก The Banshees of Inisherin

แบรนแดน เฟรเซอร์ จาก The Whale

พอล เมสกัล จาก Aftersun

บิล นาย จาก Living

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

เคต แบลนเชตต์ จาก Tár

อนา เดอ อาร์มาส จาก Blonde

แอนเดรีย ไรส์โบโรห์ จาก To Leslie

มิเชลล์ วิลเลียมส์ จาก The Fabelmans

มิเชล โหย่ว จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

เบรนแดน กลีสัน จาก The Banshees of Inisherin

ไบรอัน ไทรี จาก Causeway

จัดด์ เฮิร์ช จาก The Fabelmans

แบร์รี โคแกน จาก The Banshees of Inisherin

คี ฮุย ควน จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

แองเจลา บาสเซตต์ จาก Black Panther: Wakanda Forever”

ฮอง เชา จาก The Whale

แคร์รี คอนดอน จาก The Banshees of Inisherin

เจมี ลี เคอร์ติส จาก Everything Everywhere All at Once

สเตฟานี ซู จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

รางวัลออกแบบฉากยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front จาก เยอรมนีGermany

Argentina, 1985 จาก อาร์เจนตินา

Close จาก เบลเยี่ยม

EO จาก โปแลนด์

The Quiet Girl จาก ไอร์แลนด์

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพ

All Quiet on the Western Front”

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม

Applause จาก Tell It Like a Woman

Hold My Hand จาก Top Gun: Maverick

Lift Me Up จาก Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu จาก RRR

This Is a Life จาก Everything Everywhere All at Once

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris