‘เอพี’เปิดตัวคอนโดลักชัวรี่ วิวโค้งน้ำเจ้าพระยา ห้องชุดสูงสุด17.5 ล้าน

นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า บริษัท เปิดตัวแฟล็กชิปลักชัวรี่คอนโดพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุด โปรเจ็กต์แรกของปี 2566 กับ RHYTHM เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองวิวโค้งน้ำเจ้าพระยา โปรเจ็กต์ร่วมทุนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการที่ 17 ระหว่างบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และมิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนส์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) มูลค่าโครงการ 4,800 ล้านบาท บนที่ดินผืนงามติดถนนเจริญกรุง

RHYTHM เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน เป็นโครงการพร้อมอยู่แห่งแรกและแห่งเดียวในย่านเจริญกรุง นำแนวคิด Co-Generations Living เทรนด์การอยู่อาศัยของคนเมืองยุคใหม่ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันหลาย เจเนอเรชั่น มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Luxury Gated Community เพื่อให้ทุกชีวิตเติบโตไปพร้อมกันในสังคม

นางสาวกมลทิพย์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯมั่นใจ RHYTHM เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน จะเป็น Iconic Landmark แห่งใหม่ ที่แตกต่างและดีที่สุดบนถนนเจริญกรุง ด้วย 3 จุดเด่น ได้แก่ THE FIRST LUXURY GATED CONDOMINIUM กับพื้นที่ส่วนกลาง 3.5 ไร่ ครบทั้งความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย THE EXCLUSIVE PRIVATE RETREAT ผ่อนคลายท่ามกลางวิวเมืองและวิวโค้งน้ำเจ้าพระยามุมมองใหม่ที่งดงาม ไฮไลต์ คือ Iสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ ยาวกว่า 47 เมตร THE BEST QUALITY LIVING ความเป็นส่วนตัว ด้วยจำนวนเพียง 421 ยูนิต พร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว่า 3.5 ไร่ โดยวันที่ 28-29 มกราคมนี้ เปิดเข้าชมสเปซจริงครั้งแรก ราคาเริ่ม 7.29 ล้านบาท และห้องชุดวิวโค้งน้ำเจ้าพระยา 2-Bedroom 102 ตารางเมตร ราคาเริ่ม 17.5 ล้านบาท