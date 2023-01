ท็อปส์ ปักธงสาธุประดิษฐ์ เปิดสาขาใหม่รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนอโลน จับกำลังซื้อย่านพระราม 3

กรุงเทพฯ 30 มกราคม ท็อปส์ เปิดตัวสาขาใหม่ “ท็อปส์ สาธุประดิษฐ์” รูปแบบสแตนอโลน 2 ชั้น โดยนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล ยังคงเสาะหาทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในแต่ละฟื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ ด้วยการตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ

“ท็อปส์เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีกระต่าย ด้วยการขยายธุรกิจสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางถนนพระราม 3 โดยเปิดตัว ท็อปส์ สาธุประดิษฐ์ กับรูปแบบครั้งแรก ซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อโลน อาคาร 2 ชั้น เพื่อตอกย้ำความเป็น Food Destination ที่ครบวงจรสำหรับทุกคน นำเสนอสินค้าคุณภาพสูงและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจากทั่วโลกกว่า 16,500 รายการ และบริการระดับพรีเมียม พร้อมคัดสรรค์ร้านชั้นนำมาบริการ อาทิ สตาร์บัคส์, โออิชิ บิซโทโระ ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โมเดิร์น, ลัคกี้สุกี้ บุฟเฟ่ต์สุกี้สำหรับครอบครัว, อาฟเตอร์ยู, เพ็ทแอนด์มี ศูนย์รวมรวมสินค้าสำหรับคนรักสัตว์, Naillyme ร้านทำเล็บและบริการด้านความงาม ฯลฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและตอบทุกโจทย์ความต้องการของการช้อปปิ้งที่สะดวกใกล้บ้าน เพื่อปลุกมู้ดการจับจ่ายของผู้บริโภคโซนพระราม 3 ให้คึกคัก”

นายสเตฟานกล่าวอีกว่า ความโดดเด่นของ ท็อปส์ สาธุประดิษฐ์ คือการส่งมอบประสบการณ์การเดินซูเปอร์มาร์เก็ตที่แตกต่างจากที่เคย บนพื้นที่ 6,700 ตารางเมตร ให้ลูกค้าได้ค้นพบความหลากหลายและความแปลกใหม่ของสินค้าที่ครบครันมากที่สุดย่านพระราม 3 ในรูปแบบ Room Concept ได้แก่ SNACKER, LOOKS, BABY & ME, CUISINE MASTERS, ASIAN FLAVOURS, HEALTHIFUL, FROZEN&CO, PET&ME, THE BAKER ซึ่งทุกโซนคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสินค้าใหม่ๆ อินเทรนด์จากทั่วทุกมุมโลก สินค้าอาหารสดผัก-ผลไม้จากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด วัตถุดิบเครื่องปรุงที่จะทำให้ทุกมื้ออาหารที่บ้านมีความพิเศษมากกว่าเดิม สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดังจำนวนมาก ตลอดจนร้านค้าประเภท Light Food Take Home สำหรับซื้อกลับบ้าน พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายด้วยพื้นที่จอดรถในร่มกว่า 90 คัน และส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งไร้รอยต่อผ่านบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว Personal Shopper และบริการ Quick Commerce

“นอกจากความครบครันของสินค้าและร้านค้าชั้นนำ ท็อปส์ สาธุประดิษฐ์ยังออกแบบตัวอาคารภายใต้คอนเซปต์ Glass Hall in The City เพื่อสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากอาคารอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง พร้อมสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวด้านหน้าร้านให้ลูกค้าได้รับความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายและอบอุ่นทุกครั้งที่มาใช้บริการ ซึ่งย่านสาธุประดิษฐ์ถือเป็นพื้นที่ชุมชนศักยภาพสูงที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมประชากรเป้าหมายในพื้นที่กว่า 69,000 คน หรือ 20,000 ครัวเรือน”