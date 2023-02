รพ.เกษมราษฎร์ หนุน ‘เดอะ เบทเทอร์’ เปิดตัวทีมงานคุณภาพเสนอคอนเทนต์เศรษฐกิจ-การลงทุน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์(BCH) เป็นประธานเปิดตัวสำนักข่าวเดอะ เบทเทอร์ (The Better) สำนักข่าวออนไลน์ที่นำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน โดยดึงกองบรรณาธิการข่าวที่มีประสบการณ์สูงด้านสื่อมาร่วมงาน มุ่งเน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ห้องเพิร์ลโดม อาคารเพิร์ลบางกอก ถนนพหลโยธิน

สำนักข่าวเดอะ เบทเทอร์ (The Better) เป็นความร่วมมือของนักธุรกิจรุ่นใหม่ นำโดย นายกันตพร หาญพาณิชย์ ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นายกระทรวง จารุศิระ ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนการลงทุน ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ รีพับลิค และอดีตทีมบรรณาธิการจากโพสต์ทูเดย์ อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เดอะ เบทเทอร์ นิวส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ต.ค.2565 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท มี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการ 5 ท่านประกอบด้วย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นายพินิจ หาญพาณิชย์ นายกันตพร นายกระทรวง และนายวุฒิ นนทฤทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีนาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย เป็นประธานที่ปรึกษาสำนักข่าว เดอะ เบทเทอร์ และนายศักดา พันธุ์กล้า เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ

นายกันตพร กล่าวว่า ตนไม่ได้มีความคิดที่จะเข้าสู่ธุรกิจสื่อตั้งแต่ต้น แต่ปีที่ผ่านมาได้รู้จักกับนายวุฒิ เลยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักข่าวแห่งนี้ โดยมีสองเรื่องหลักที่อยากเห็นคือ เราต้องการทำสื่อที่ดีกว่า เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าในอนาคต ซึ่งนายวุฒิมีประสบการณ์ด้านข่าวสารกว่า 30 ปี กับการนำเสนอในช่องทางที่ดีกว่า ซึ่งเป็นไปตามยุคตามสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

อีกเรื่องหนึ่งคือนายวุฒิยืนยันความเป็นกลางของสำนักข่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของสำนักข่าว การที่สำนักข่าวเป็นกลางนั้นพูดง่าย แต่ความเป็นกลางในความหมายของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน สำหรับตนไม่ได้หมายความว่าพูดถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่ากันแล้วเรียกว่าเป็นกลาง แต่เป็นการนำเสนอความจริงบนหลักฐานที่ปรากฏชัด ปราศจากการชี้นำของผู้นำเสนอ ซึ่งหมายถึงผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านนายกระทรวง กล่าวว่า การอ่านข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน จะสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้นและเมื่อมาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง จึงรู้สึกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้น ผ่านการอ่านสื่อที่มีคุณภาพ เมื่อปณิธานของนายวุฒิและตนตรงกัน ก็บอกว่าในมุมของการทำสถาบันสอนการลงทุน มีลูกศิษย์หลายพันคน มีคนที่เก่งในการลงทุนหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน จะนำความรู้ทั้งหมดบนโลกที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุนมาเผยแพร่ ซึ่งเมื่อความต้องการตรงกันจึงเป็นพันธกิจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมต้องพัฒนาศักยภาพในตัวเรา เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

นายวุฒิ กล่าวว่า นายกันตพรและนายกระทรวงเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจและเชื่อมั่นในสถาบันสื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งตนและทีมงานทำข่าวมานาน เสียดายว่าทำไมประเทศไทยหยุดนิ่งอยู่แค่นี้ ทำไมความเจริญไม่พัฒนาก้าวไกลไปกว่านี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการนำเสนออย่างมีอคติหรือให้ข้อเท็จจริงผิดเพี้ยนที่ทำให้สังคมเกิดความสับสน ตนได้แจ้งกับนายกันตพรและนายกระทรวงตั้งแต่วันแรกว่า ถ้าจะทำสำนักข่าว สิ่งแรกที่จะทำคือทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียม รู้ทันทุกปรากฏการณ์ว่าความจริงคืออะไรเพื่อให้ทุกคนนำไปพัฒนาตัวเอง เพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิต ครอบครัว และสุดท้ายสังคมไทยจะดีขึ้น

ทั้งนี้สำนักข่าว เดอะ เบทเทอร์ จะนำเสนอเนื้อข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ข่าวธุรกิจตลาด ข่าวต่างประเทศ โดยเน้นเรื่องเทรนด์ธุรกิจใหม่ในโลก ข่าวด้านสุขภาพและข่าวการเมืองผ่าน www.thebetter.co.th , เพจเฟซบุ๊ค The Better news , รวมทั้ง TikTok , Line , Twitter, Youtube และ IG ภายใต้แบรนด์ The Better นอกจากนี้ยังมีรายการทีวีออนไลน์ 2 รายการ คือรายการ Billionaire Club สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจระดับพันล้านบาทจนถึงหมื่นล้าน และรายการ Thought Leader ซึ่งจะเป็นการพูดคุยกับผู้บริหารองค์กรระดับสูงที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ นำเสนอในทุกแพลตฟอร์มของ The Better