ชัชชาติ เตรียมฟื้น ‘ลุมพินีสถาน’ หลังถูกทิ้งร้างกว่าทศวรรษ ชวนเต้นลีลาศย้อนปวศ.บันเทิง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ หน้าอาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ หัวหน้าโครงการ ผศ.ชวลิต ขาวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมเปิดงานลุมพินีสถาน

Advertisment

ศ.ดร.ชาตรี กล่าวว่า งานนี้เกิดจากเจ้าภาพหลักคือ สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ทุนทำวิจัย โดยเป้าหมายหลักของโครงการวิจัยดังกล่าว คือการค้นหา สำรวจอาคารทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกทิ้งรกร้าง นำกลับมาฟื้นชีวิตสร้างเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างแท้จริง

“ในปีนี้ได้เลือกอาคารลุมพินีสถาน เป็นอาคารที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการเต้นลีลาศ วัฒนธรรมบันเทิงของสังคมไทยในยุค 50s-60s ปัจจุบันถูกทิ้งร้างไปกว่าทศวรรษแล้ว ผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี มีศักยภาพมาก ในการรื้อฟื้นขึ้นมา” ศ.ดร.ชาตรี กล่าว

Advertisement

ด้านนายชัชชาติ กล่าวว่า กทม.มีโครงการรื้อฟื้นอาคารเก่าๆในสวนลุมพินี ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ “ลุมพินีสถาน” เป็นอาคารแรกที่มาดู โดยคิดว่ารื้อฟื้นได้ไม่ยาก

“ผมอยากสานต่อ ไม่อยากทำอะไรใหม่ เอาของเก่ามาพัฒนา แล้วทำให้มีประวัติศาสตร์ที่มีค่า ร่วมช่วยออกความเห็นว่าอยากเห็นที่นี่มีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่สืบต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานถึงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายาวนาน” นายชัชชาติกล่าว

“วันนี้แค่ก้าวแรก ยังมีก้าวต่อไป ทำตรงนี้ให้เสร็จ พวกเราทุกคนกลับมาพร้อมกัน ห้ามขาดหายไปนะ จะอยู่ถึงวันเปิด แล้วมาเต้นลีลาศพร้อมกัน” นายชัชชาติกล่าว

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีแขกผู้ร่วมงานมาขอถ่ายรูปกับนายชัชชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่านายชัชชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานนี้จัดในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์นี้ รื่นเริงพร้อมสาระไปกับกิจกรรมมากมายที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับพื้นที่วัฒนธรรมบันเทิงที่ทันสมัยที่สุดกลางพระนครในยุค 50s-60s ภายใต้แนวคิด Learning from the past to create the future.

Ballroom Dancing & Concert

• เต้นลีลาศบนเวทีหน้าอาคารลุมพินีสถานพร้อมการแสดงดนตรีจากวงสุนทราภรณ์

• ไลฟ์คอนเสิร์ตจาก พี่ป๊อด โมเดิร์นด็อก นักร้องที่เป็นซิกเนเจอร์ของยุคอัลเทอร์เนทีฟร็อก

• การแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

Swing Dance

• เต้นสวิงสุดเหวี่ยงไปกับวงดนตรี The Stumbling Swingout

• สำหรับหน้าใหม่ที่ใจอยากลอง ไม่ต้องกังวล เรามีครูสอนเต้นจาก Jelly Roll Dance Club

Art & Exhibition

• นิทรรศการภาพถ่าย “ความทรงจำลุมพินีสถาน” โดย วีระพล สิงห์น้อย จากเพจ Foto_Momo

• นิทรรศการ conceptual design “จินตนาการใหม่ลุมพินีสถาน” โดย นศ.คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์

• การมาเยือนของ Bob the nice guy เจ้าก้อนอ้วนกลมสีขาว ผลงานสร้างสรรค์โดย asitnach

Talk & Walking Tour

• เสวนาความทรงจำลุมพินีสถานจากตำนานลีลาศ คุณบุญเลิศ กระบวนแสดง (บุญเลิศลีลาศ) และ คุณพรศุลี วิชเวช การเวกเสียงใส นักร้องดาวค้างฟ้าวงสุนทราภรณ์

• ทัวร์ชมภายในลุมพินีสถานที่ถูกปิดร้างไปเกือบทศวรรษ

• ทัวร์ชมศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิงไทยยุคสงครามเย็น Jim Thompson House และ Patpong Museum

สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่เพจเฟสบุ๊ค Revitalizing Bangkok https://www.facebook.com/profile.php?id=100087462309432&mibextid=LQQJ4d