แฮร์รี สไตลส์ คว้าแกรมมี ‘อัลบัมแห่งปี’ ลิซโซ พิชิตรางวัลบันทึกเสียงแห่งปี

เอพี รายงานการประกาศรางวัลแกรมมี อะวอร์ดส์ ครั้งที่ 65 รางวัลใหญ่ของวงการเพลงระดับโลก ปีนี้จัดที่คริปโต.คอม อารีนา (Crypto.com Arena ) หรือชื่อเดิม สเตเพิลส์ เซ็นเตอร์ ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ค่ำวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ตามเวลาในไทยได้ ‘เทรเวอร์ โนอาห์ ‘นักแสดงตลก นักเขียน โปรดิวเซอร์ นักวิจารณ์การเมือง และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวแอฟริกาใต้ วัย 38 ปีรับหน้าที่พิธีกรติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ แฮร์รี สไตลส์ นักร้องดังชาวอังกฤษวัย 29 ปี คว้ารางวัลอัลบัมแห่งปี จากอัลบัมแฮร์รี’ส เฮาส์ ที่ยังคว้ารางวัลอัลบัมเพลงป๊อปยอดเยี่ยม

ส่วนรางวัลบันทึกเสียงแห่งปี ได้แก่ ลิซโซ นักร้องสาวชาวอเมริกันวัย 34 ปีจากเพลง About Damn Time ขณะที่รางวัลใหญ่ของงานอีกรางวัล ได้แก่ รางวัลเพลงแห่งปี ได้แก่ Just Like That ของ บอนนี เรตต์ นักร้องรุ่นใหญ่วัย 73 ปี และรางวัลศิลปินหน้าใหม่ได้แก่ ซามารา จอย นักร้องแจ๊สชาวอเมริกันวัย 23 ปี

ขณะที่ บียอนเซ่ นักร้องซุปตาร์ชาวอเมริกัน สามารถสร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองในฐานะศิลปินที่คว้ารางวัลแกรมมี่ อะวอร์ด มากที่สุดในประวัติศาสตร์รวมแล้วถึง 32 รางวัล ทั้งนี้รางวัลที่บียอนเซ่ ได้ไปในปีนี้ ได้แก่รางวัลอัลบัมเพลงแดนซ์/อิเล็กทรอนิกส์ยอดเยี่ยม จากอัลบัม “Renaissance” รางวัลเพลงอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม จากเพลง Cuff It

สำหรับรางวัลที่น่าสนใจอื่นๆมีดังนี้

รางวัล Best Pop Solo Performance (การแสดงเดี่ยวเพลงป๊อบยอดเยี่ยม ) ได้แก่ อะเดล จากเพลง “Easy On Me”

รางวัล Pop duo/group performance ได้แก่เพลง Unholy โดย แซม สมิธ และ คิม เพทราส

รางวัลอัลบัมเพลงแร็พ ได้แก่ Mr. Morale & The Big Steppers ของ เคนดริก ลามาร์

รางวัลมิวสิกวีดิโอ ได้แก่ All Too Well: The Short Film ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์

รางวัลอัลบัมเพลงคันทรี ได้แก่ A Beautiful Time ของ วิลลี เนลสัน