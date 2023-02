“แอลจี” ส่งทัพนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 34 รุ่นบุกไทย จับตลาดผู้บริโภครุ่นใหม่

13 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “LG Objet Collection” ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม และไลน์อัพสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำปี 2566 รวม 34 รุ่น มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งประกาศวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับการดำเนินงานของแอลจีระดับโลกที่มุ่งสร้างชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน (Better Life for All)

มร. ซองฮัน จาง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอลจี ประเทศไทย สานต่อวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) จากการดำเนินงานของแอลจีในระดับโลก ประกาศวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนประจำปี 2566 โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับอนาคตที่ยั่งยืน ผ่านการนำเสนอไลน์อัพเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โดยแผนการดำเนินงานในปีนี้เตรียมนำเสนอนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแอลจีระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าลง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ Better Life for All กลายเป็นจริง

นางสาวอาภัสรา สังขวิจิตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว เป็นที่มาของแนวทางการดำเนินงานของ แอลจี ประเทศไทย ในปีนี้มุ่งเน้นการนำเสนอไลน์อัพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องปรับอากาศที่ครบครัน ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ทั้งในแง่ฟังก์ชันการใช้งานอัจฉริยะ คุณภาพและความทนทาน ตัวช่วยประหยัดไฟ พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตอบสนองเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้บริโภค พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว LG Objet Collection ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านระดับพรีเมียมที่โดดเด่นทั้งนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และการออกแบบมาเพื่อสร้างความสวยงาม เสริมสไตล์ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องฟังก์ชันที่ครบครันและดีไซน์ที่สวยงาม

นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของแอลจีที่เปิดตัวในปีนี้ทั้งหมด 34 รุ่น ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 4 รุ่น เครื่องฟอกอากาศ 1 รุ่น เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียวกัน 1 รุ่น เครื่องซักผ้าฝาหน้า 11 รุ่น เครื่องซักผ้าฝาบน 4 รุ่น ตู้ถนอมผ้า 1 รุ่น ตู้เย็น 5 รุ่น เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย 4 รุ่น และเครื่องดูดฝุ่นแบบถังเก็บฝุ่น 3 รุ่น สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ LG Objet Collection มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่ส่งเสริมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ด้วยการเชื่อมต่อแอพพลิเคชัน LG ThinQ เพื่อสั่งงาน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยคอลเลคชันใหม่นี้ ประกอบด้วย

LG ART COOLTM: เครื่องปรับอากาศภายในบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ ดูอัล อินเวอร์เตอร์ (Dual Inverter) ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นและทำความเย็นได้เร็วขึ้น มาในสีเขียวมหาสมุทรที่ช่วยปรับสมดุลบรรยากาศภายในบ้านให้ผ่อนคลายและเหมาะแก่การพักผ่อน

LG Wash Tower: เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียวที่มาในรูปแบบทาวเวอร์ โดดเด่นที่แผงควบคุมตรงกลางเดียวกันพร้อม Smart Pairing ที่เชื่อมต่อโปรแกรมการอบผ้าต่อจากการทำงานของเครื่องซักผ้าโดยอัตโนมัติ ตอบโจทย์การประหยัดเวลาในการทำงานบ้าน พร้อมประหยัดพื้นที่การใช้งาน พร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะ AI DD ช่วยทำความสะอาดผ้าได้ล้ำลึกและอ่อนโยน

LG InstaView Door-in-DoorTM: ตู้เย็นดีไซน์พรีเมียม มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี InstaView ที่ทำให้มองเห็นด้านในตู้เย็นโดยไม่ต้องเปิดประตู เพียงเคาะ 2 ครั้ง นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยให้อาหารในตู้เย็นสดใหม่ยาวนานยิ่งขึ้น และเทคโนโลยี Hygiene Fresh+TM ที่มากับระบบกรองอากาศ 5 ขั้นตอน ช่วยกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี Linear CoolingTM ที่ช่วยเก็บอาหารให้สดนานยิ่งขึ้น ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้อย่างสม่ำเสมอ

LG CordZero A9 All-in-One Tower: เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย โดดเด่นด้วยแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถขจัดฝุ่นจากถังเก็บฝุ่นได้อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มระดับความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้ใช้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่น พร้อมเทคโนโลยี Kompressor? ช่วยบีบอัดฝุ่นและสิ่งสกปรก ได้มากถึง 2.4 เท่า ทำให้มีพื้นที่จัดเก็บฝุ่นเพิ่มขึ้น

LG Styler: ตู้ถนอมผ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยี TrueSteamTM มอบประสบการณ์การดูแลเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษแบบ 4-in-1 ทั้งฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่นอับ ช่วยให้ผ้าเรียบ และผ้าแห้งนุ่มฟู เพิ่มพื้นที่การใช้งานด้วยราวแขวนผ้าถึง 5 ราว ช่วยให้อบผ้าพร้อมกันได้หลายชิ้นจึงประหยัดเวลาและพลังงานมากขึ้น