พณ.ส่งเสริม-ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดโลก เดินสายทั่วประเทศคัดเลือกดาวเด่น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เปิดเผยว่า กรมได้สานต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล ซึ่งปีนี้ จัดเป็นปีที่ 8 ภายใต้ชื่อ OTOP Premium go Inter และตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้า OTOP อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการค้าอย่างเป็นระบบ ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ ฝีมือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าและธุรกิจบริการของไทย

ทั้งนี้ โครงการในปีที่ 8 นี้ จะพิเศษกว่าทุกครั้ง คือ มุ่งเน้นการพัฒนาแบบ customized ที่เจาะลึกและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงระดับสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นใหม่เพื่อออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และยกระดับศักยภาพทางธุรกิจ กับ 8 นักออกแบบ คือ ยุทธนา อโนทัยสินทวี นักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เจ้าของธุรกิจ Upcycling แบรนด์ The ReMaker ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เสื้อผ้า ผ้าทอและผ้าบาติกร่วมสมัย กรกต อารมย์ดี Creative Director เจ้าของแบรนด์ Korakot ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบ ปี 60 ศุภชัย แกล้วทนงค์ เจ้าของแบรนด์ TIMA ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Designer of the Year สาขา Product Design เอก ทองประเสริฐ แฟชั่นดีไซเนอร์และสถาปนิกชั้นนำระดับสากล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ EkThongprasert Sculpture Studio ศรัณย์ เย็นปัญญา Designer และ Artistic Director แบรนด์ 56th นักออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าที่ใช้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์ระดับสากล วลงค์กร เทียนเพิ่มพูน เจ้าของแบรนด์ PATAPIAN ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ และปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ นักออกแบบสิ่งทอและศิลปินระดับสากล เจ้าของแบรนด์ Patipat Design Studio และ Designer of the Year สาขา Textile and Fabric Design

การดำเนินโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 นั้น มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 3,000 ราย ได้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกกว่า 300 ราย และสร้างสรรค์สินค้าต้นแบบใหม่มากกว่า 1,200 รายการ ช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในปี 2566 นี้ โครงการยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการโอทอป อาทิ กิจกรรม Mini Trade Show กิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้า และพิเศษการมอบรางวัล Premium Star Awards ชิงโล่และเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท นอกจากเปิดตัวโครงการฯที่กรุงเทพฯแล้ว จะไปอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช 3 มีนาคมนี้ จัดที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จ.อุดรธานี 10 มีนาคม ที่โรงแรม เดอ ปริ้นเซส โฮเทล จ.อุบลราชธานี 13 มีนาคม จัดที่โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จ.น่าน 29 มีนาคมนี้ จัดที่โรงแรมน่านบูติค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 31 มีนาคมนี้ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่