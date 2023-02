วอนผู้พบเห็นคนพิการที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแจ้งให้จังหวัดชุมพรทราบด้วย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ชุมพร กล่าวรายงานว่า พมจ.ชุมพร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น ภายใต้ประเด็นหลักคือ Tranformative Solutions of Inclusive Development : the role of innovation in fuelling an accessible equitable world หรือ การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ คนพิการดีเด่น มอบรถวีลแชร์ การแสดงต่างๆ ของคนพิการ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและองค์กรคนพิการ การจับฉลากมอบของขวัญ ของรางวัลให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน

นายวิสาห์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันจัดงานเพื่อคนพิการในวันนี้ คนพิการเป็นกลุ่มคนที่สมควรได้รับโอกาสจากสังคม เพราะไม่มีใครอยากเกิดมาพิการ เราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการดูแลให้พวกเขาได้สิทธิและบริการต่างๆ รวมทั้งได้ทำงานหารายได้ที่ถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานแห่งชีวิต ให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้ เพื่อให้กำลังใจให้คนพิการและสร้างแรงจูงใจให้หลายคนที่อยากมีส่วนร่วมได้เข้ามา หากมีสิ่งใดที่สามารถเอื้ออำนวยแก่คนพิการได้ ก็ต้องช่วยกันแสดงน้ำใจแก่คนพิการตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

“อย่างไรก็ตาม อาจจะมีคนพิการอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ จึงอยากฝากให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติๆ ของคนพิการเหล่านั้น รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ที่พบเห็นคนพิการซึ่งยังไม่ได้ความช่วยเหลือ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง” นายวิสาห์ กล่าว