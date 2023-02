คอนเฟิร์ม…ริฮานนา ขึ้นโชว์เพลงประกอบหนัง ‘Black Panther’ บนเวทีออสการ์

เอเอฟพี รายงาน ริฮานนา นักร้องซุปตาร์ชาวบาร์เบโดส จะขึ้นโชว์เพลงในงานประกาศรางวัลอคาเดมี อะวอร์ดส์ หรือ ‘ออสการ์’ ครั้งที่ 95 ของสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์สหรัฐอเมริกา ที่จะมีขึ้นที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมตามเวลาในไทย

Advertisment

สถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์สหรัฐอเมริกา ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ โดยว่า นักร้องซุปตาร์วัย 35 จะร้องเพลง Lift Me Up เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Black Panther: Wakanda Forever ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บทเพลงที่เข้าชิงรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ซึ่งยังมีเพลง Hold My Hand จาก Top Gun: Maverick ขับร้องโดย เลดี้ กาก้า , Applause จาก Tell It Like a Woman ,Naatu Naatu จาก RRR และ This Is a Life จาก Everything Everywhere All at Once

ก่อนหน้านี้ ริฮานนา ได้ขึ้นโชว์เพลงในช่วงพักครึ่งการแข่งขันซุปเปอร์ โบว์ล ครั้งที่ 57 ที่ สนามสเตตฟาร์มสเตเดียม รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ให้แฟนด้อมหายคิดถึง หลังจากหายหน้าจากเวทีคอนเสิร์ตไปนาน 7 ปี

Advertisement

ข่าวว่าช่วงที่ห่างหายจากงานเพลง ริฮานนา ซึ่งกำลังตั้งท้องลูกคนที่ 2 ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ชุดชั้นใน ที่ทำรายได้มหาศาล จนทำให้ริฮานนานั่งแท่นมหาเศรษฐีพันล้าน

ที่ผ่านมา ริฮานนา ได้รางวัลแกรมมีมา 9 ครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอมีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลบนเวทีออสการ์