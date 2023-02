วงโจนาส บราเธอร์ส ออกอัลบัมใหม่ พร้อมมีผลงานบรอดเวย์เดือนมี.ค.นี้

เอพี รายงานวงโจนาส บราเธอร์ส วงบอยแบนด์อเมริกันของ 3 หนุ่มพี่น้องตระกูลโจนาส กำลังจะมีผลงานอัลบัมใหม่ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ขณะที่จะมีผลงานบรอดเวย์ หรือละครเพลงให้ชมกันที่โรงละครมาร์คีส์ เธียเตอร์ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม

เควิน ,นิค และ โจ โจนาส นักร้องหนุ่ม 3 พี่น้องประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ว่า ในการแสดงบรอดเวย์แต่ละคืน พวกเขาจะใช้ผลงานเพลงจากอัลบัมต่างๆของพวกเขา อาทิผลงานในอัลบัม Jonas Brothers ,A Little Bit Longer,Lines, Vines and Trying Times และ Happiness Begins รวมถึงผลงานในอัลบัมใหม่ ที่ตั้งชื่อว่า ดิ อัลบัม (The Album) ที่จะแสดงในคืนสุดท้ายวันที่ 18 มีนาคม

ที่ผ่านมา นิค โจนาส เคยมีผลงานบรอดเวย์มาแล้ว อาทิ How to Succeed in Business Without Really Trying เมื่อปี 2555, Annie Get Your Gun, Beauty and the Beast,Les Misérables , และเคยร่วมงานกับ ปรียังกา โชปรา โจนาส ภรรยาของเขาช่วยกันทำละครเวทีเรื่องสั้น Chicken & Biscuits เมื่อปี 2564