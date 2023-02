ปีทอง ‘มิเชล โหย่ว’ นักแสดงสาวเอเชียคนแรก คว้านำหญิง แซก อะวอร์ด จาก Everything Everywhere

ปีทองของ ‘มิเชล โหย่ว’ นักแสดงสาวชาวเอเชียคนแรก คว้านำหญิง แซก อะวอร์ด ภาพยนตร์ Everything Everywhere กวาดเกือบทุกรางวัล

เอเอฟพี รายงาน มิเชล โหย่ว นักแสดงวัย 60 ซึ่งเกิดในมาเลเซียแต่ไปเติบโตที่ฮ่องกง ขึ้นแท่นนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จาก สกรีน แอ็คเตอร์ กิลด์ (สมาคมนักแสดงของสหรัฐอเมริกา) หรือเรียกย่อว่า แซก อะวอร์ด จากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All At Once (ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส) ผลงานกำกับของแดเนียล กวาน และ แดเนียล ไชเนิร์ต ที่กวาดเกือบทุกรางวัลภายในงาน

Advertisment

งานประกาศรางวัลแซก อะวอร์ด ครั้งที่ 29 จัดที่แฟร์มอนต์ เซ็นจูรี พลาซา ในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ตามเวลาไทย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานการแสดงของศิลปินนักแสดงทั้งภาพยนตร์ และผลงานทางโทรทัศน์ โดยมีรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม เป็นรางวัลใหญ่ที่สุด เทียบเท่ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

Everything Everywhere All At Once ได้ไปทั้งหมด 4 รางวัลจาก 6 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม, รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แก่ มิเชล โหย่ว, รางวัลนักแสดงสมทบชาย-หญิงยอดเยี่ยม แก่ คี ฮุย ควน นักแสดงลูกครึ่งเวียดนาม-อเมริกันวัย 51 ปี และ เจมี ลี เคอร์ติส นักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันวัย 64 ปี

Advertisement

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เบรนแดน เฟรเซอร์ พระเอกฮอลลีวูดวัย 54 ปีจาก The Whale ส่วนรางวัลทีมนักแสดงผาดโผนยอดเยี่ยม (Stunt Ensemble) ได้แก่ ทีมนักแสดงจาก Top Gun: Maverick

มิเชล โหย่ว กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความดีใจขณะขึ้นรับรางวัลบนเวที ถึงการต่อสู้อันยาวนานเรื่องความหลากหลายในวงการฮอลลีวูดว่า “รางวัลนี้ไม่ใช่แค่สำหรับฉัน แต่เพื่อเด็กผู้หญิงทุกคนที่คล้ายกับฉัน”

Advertisement

ด้านผลรางวัลสำหรับผลงานทางโทรทัศน์มีดังนี้

รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ซีรีส์ดรามา ได้แก่ The White Lotus

รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ซีรีส์คอมเมดี ได้แก่ Abbott Elementary

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ซีรีส์ดรามา ได้แก่ เจนนิเฟอร์ คูลิดจ์ จาก The White Lotus

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ซีรีส์ดรามา ได้แก่ เจสัน เบตแมน จาก Ozark

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ซีรีส์คอมเมดี ได้แก่ จีน สมาร์ต จาก Hacks

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาคอมเมดี ได้แก่ เจเรมี อัลเลน ไวท์ จาก The Bear

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ หรือภาพยนตร์ที่ฉายเฉพาะทางทีวี ได้แก่ แซม เอลเลียต จาก 1883

รางวัลนักแสดงนำหญิง สาขาซีรีส์ หรือภาพยนตร์ที่ฉายเฉพาะทางทีวี ได้แก่ เจสสิกา เชสเทน จาก George & Tammy

รางวัลทีมนักแสดงผาดโผนยอดเยี่ยม ได้แก่ Stranger Things