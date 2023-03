ทอม ไซส์มอร์ นักแสดงเจ้าบทบาทจาก ‘Saving Private Ryan’ เสียชีวิตในวัย 61 ปี

เอพี รายงาน ทอม ไซส์มอร์ นักแสดงเจ้าบทบาทจาก เซฟวิง ไพรเวต ไรอัน (Saving Private Ryan) ภาพยนตร์ดังปี 2541 ที่อนาคตทางการแสดงถูกทำลายจากปัญหาใช้ยาเสพติด และมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง กระทั่งเป็นคดีความหลายครั้ง และเคยเข้าไปชดใช้กรรมในคุก เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดโป่งพองในสมอง ขณะอายุ 61 ปี

ชาร์ลส์ ลาโก ผู้จัดการส่วนตัวของไซส์มอร์ เปิดเผย นักแสดงเจ้าของผลงานเป็นที่รู้จักหลายเรื่องทั้ง Natural Born Killers ,Heat ,Pearl Harbor และ Black Hawk Down,ฯลฯ มีอาการโรคหลอดเลือดโป่งพองในสมอง ขณะอยู่ที่บ้านพักตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ก่อนจะเสียชีวิตจากไปอย่างสงบขณะนอนหลับที่โรงพยาบาลในเมืองเบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

นักแสดงชาวเมืองดีทรอยต์ โดยกำเนิดเคยเขียนเล่าถึงชีวิตตัวเองในหนังสือชื่อ ‘By Some Miracle I Made It Out of There’ ตีพิมพ์เมื่อปี 2556 ว่า “ผมเป็นนักแสดงที่ไต่มาจากบทเล็กๆกระทั่งมาได้รับบทใหญ่ ผมมีบ้านราคาหลายล้านดอลลาร์ มีรถปอร์เช่ มีภัตตาคารที่ผมเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งกับ โรเบิร์ต เดอ นีโร แต่ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลย”

ในอดีต ไซส์มอร์เคยถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายหลายครั้ง เคยถูกโทษจำคุกระหว่างเดือนสิงหาคม 2550-มกราคม ปี 2552 หลังจากละเมิดทัณฑ์บน ถูกจับได้ว่ายังใช้สารเสพติด เมื่อตำรวจตรวจพบยาบ้าในรถ

“พระเจ้าคงพยายามบอกผมว่า พระองค์ไม่ต้องการให้ผมใช้ยาเสพติด เพราะทุกครั้งที่ผมใช้ยา ผมถูกตำรวจจับได้ทุกครั้ง “นักแสดงดังเคยให้สัมภาษณ์สื่อเจ้าหนึ่งระหว่างอยู่ในเรือนจำ

ไซส์มอร์ มีลูกชายฝาแฝดวัย 17 ปีชื่อ เจย์เดน และ แจ็กเกอร์ และ พอล น้องชาย ทุกคนต่างได้อยู่ดูใจระหว่างนักแสดงดังเสียชีวิต