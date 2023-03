ASW ลุย Campus Condo เปิดตัว 2 โครงการ ใกล้ม.กรุงเทพ-ม.มหิดล รับเปิดเทอม ดันยอดขายทั้งปีกว่า 1.5 หมื่นล้าน

บมจ.แอสเซทไวส์ เปิดคอนโดแบรนด์ KAVE 2 โครงการ ใกล้ ม.กรุงเทพ, ม.มหิดล ต้อนรับเปิดภาคเรียน มั่นใจช่วยดันยอดขายทั้งปี 66 กว่า 1.5 หมื่นล้าน

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกโดยฉพาะในเซ็กเมนต์ Campus Condo คาดว่าความต้องการของผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัว เนื่องจากเป็นช่วงที่สถาบันการศึกษาต่างๆ เปิดภาคเรียนใหม่ในปี 2566 บริษัทฯ จึงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตแบบนิวไฮ โดยไตรมาสแรกรุกเปิดตัวแบรนด์ KAVE บนทำเลศักยภาพเพิ่ม 2 โครงการใหญ่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 3,650 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการเคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์ (KAVE Town Island) จำนวน 1,770 ยูนิต มูลค่าโครงการ 3,150 ล้านบาท โครงการสุดฮอตเฟสสุดท้ายของ KAVE Town ข้าง ม.กรุงเทพ และ 2.โครงการเคฟ ป๊อป ศาลายา (KAVE Pop Salaya) ติดถนนใหญ่ใกล้ ม.มหิดล ศาลายา จำนวน 237 ยูนิต มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท

โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์ (KAVE Town Island) อยู่ใกล้ ม.กรุงเทพ-รังสิต โดยเป็นเฟสสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดบนเนื้อที่กว่า 17-11-77.8 ไร่ พัฒนาเป็นโครงการ Low Rise Condominium 7 ชั้น ที่ถูกออกแบบดีไซน์ให้เจเนอเรชั่น Z สนุกได้ตลอด 365 วัน ด้วยลากูนที่มาพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ จากุซซี่ในน้ำ และม่านน้ำตก พื้นที่ Co Working บริเวณ Sunshine Tower และเติมพื้นที่ส่วนกลางกว่า 8,500 ตร.ม. ด้วย Facility มากกว่า 50 รายการ ฟังก์ชันของห้องมีให้เลือกหลากหลาย พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 22.20 – 39.20 ตร.ม. โดดเด่นด้วยดีไซน์ Smart Living ผสานกับระบบ Smart Home Automation ระบบลิฟต์ล็อกทุกชั้น พร้อมติดตั้งระบบ EV Charger รองรับรถไฟฟ้า เริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มีนาคมนี้

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท** คลิ๊ก : https://bit.ly/3Y1UDlg หรือ Add Line : @kavetownisland หรือ https://lin.ee/yD7RFFV

โครงการเคฟ ป๊อป ศาลายา (KAVE POP ME UP) ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ ศาลายา นครชัยศรี ใกล้ ม.มหิดล แค่ 10 นาที บนเนื้อที่กว่า 2-1-66.4 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียมที่ดีไซน์ภายใต้แนวคิด ‘POP ME UP มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับวัยมันส์ ด้วย Rock Climbing กิจกรรมแอดเวนเจอร์ สำหรับตัวตึงเกมเมอร์ E-spirts Room หรือสายปาร์ตี้ Co-Kitchen และหนอนหนังสือกับ E-Library ปิดท้ายด้วย Music Studio ออกแบบฟังก์ชันที่ใหญ่เพดานสูงโปร่ง 2.7 เมตร เพิ่มพื้นที่ห้องให้กว้างมาพร้อมห้องครัวปิด พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 23.10 – 35.80 ตร.ม.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท** คลิ๊ก : http://bit.ly/3Zs7YE7 หรือ Add Line : https://lin.ee/Upkx2Gf ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท

“KAVE ถือเป็นแบรนด์คอนโดฯ ที่ให้อัตราผลตอบแทน (Yield) สูง โดยที่ผ่านมาเฉลี่ยกว่า 8-10%” นายกรมเชษฐ์ กล่าวและว่า การเปิดตัวแบรนด์ KAVE เพิ่มเติมอีก 2 โครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาสแรกในช่วงเปิดภาคเรียน มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันยอดขายของบริษัทฯทั้งปีนี้แตะ 15,000 ล้านบาท ตามเป้าหมาย