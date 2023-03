8 มี.ค. วันสตรีสากล เมเจอร์เปิดโรงหนัง ผู้หญิงจ่าย 69 บาทต่อเรื่อง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรม “Major International Women’s Day 2023” สนับสนุนสิทธิสตรี ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม เปิดโรงหนังให้ผู้หญิงดูหนังราคาพิเศษ เรื่องละ 69 บาท สมาชิกบัตร M GEN รับฟรี น้ำอัดลม 1 แก้ว

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 8 มีนาคม “Major International Women’s Day 2023” มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้หญิง ดูหนังในราคา 69 บาท จำนวน 30,000 สิทธิ์ และผู้หญิงที่เป็นสมาชิกบัตร M GEN รับฟรี น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวน 5,000 สิทธิ์

สำหรับภาพยนตร์ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนสิทธิพิเศษในวันสตรีสากล ผู้หญิงดูหนังราคา 69 บาท มีหลากหลายเรื่องให้เลือกชม ได้แก่ เธอกับฉันกับฉัน, The Point Men ( ล็อคเป้าตาย ค่าไถ่หยุดโลก), Detective Conan : Episode of Ai Haibara (ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน : จุดเริ่มต้นของไฮบาระ ไอ ปริศนารถด่วนทมิฬ), Parallel World Part 1 ( ถึงเธอทุกคน ที่ผมรัก), Step Up to Runway (ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ)