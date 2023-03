กลุ่มสยามพิวรรธน์ -อาลีเพย์ สบช่องฤดูท่องเที่ยว จับมือกระตุ้นช้อปปิ้งชาวจีน

นายสิทธิพงษ์ กิตติประภาพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ด้าน Global Merchant Partnership ในประเทศไทย บริษัท แอนท์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ท่ามกลางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่กลับมาแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว และนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา พบว่ามียอดชำระค่าใช้จ่ายทั่วโลกผ่าน Alipay เพิ่มขึ้นถึง 150%โดยประเทศไทยมียอดการทำธุรกรรมการเงินสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มร้านค้าที่มีการเติบโตของการทำธุรกรรมการเงินอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงทำให้เกิดความร่วมมือที่เหนียวแน่นมากขึ้นของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์และ Alipay เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และ Alipay รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มสยามพิวรรธน์ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ไดนิ่ง และประสบการณ์ในแบบลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์

นางธนวรรณ วลีพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดการท่องเที่ยว บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพารากอน เป็นจุดหมายปลายทางแห่งลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์สุดหรูสำหรับนักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยมีผลประกอบการและยอดขายเติบโตอย่างโดดเด่น สยามพารากอนได้รับ The Best Luxury Shopping Mall in Thailand ในปี 2565 โดย Luxury Lifestyle Awards ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกสำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการหรูที่ดีที่สุดทั่วโลก ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์และอาลีเพย์จะทำให้นักเดินทางจากประเทศจีนได้รับประสบการณ์แบบเหนือระดับ และสนุกสนานยิ่งขึ้นในลักซ์ชูรี่เดสติเนชั่นต่างๆ ของเรา ตอกย้ำการเป็น Top of Mind ของกลุ่มนักช้อปนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แท้จริง ”

ความร่วมมือครั้งล่าสุดกับกลุ่มสยามพิวรรธน์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดทั่วประเทศของอาลีเพย์ในประเทศไทยที่มุ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กลับมายังประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชำระเงินด้วย Alipay จะได้เพลิดเพลินกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด และบัตรกำนัลช้อปปิ้งสุดพิเศษต่างๆ ที่ศูนย์การค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทย หนึ่งในไฮไลท์ของแคมเปญนี้ คือ ลูกค้าสามารถซื้อคูปองมูลค่า 100 หยวน ในราคาเพียง 20 หยวน สำหรับใช้จับจ่ายขั้นต่ำ 3,000 หยวนขึ้นไป

อาลีเพย์ได้ทรานส์ฟอร์มรูปแบบการชำระเงิน จากการเป็นเครื่องมือการชำระเงินที่น่าเชื่อถือสู่การเป็นแพลตฟอร์มเปิดสำหรับกลุ่มธุรกิจ สถาบัน องค์กร กลุ่มธุรกิจให้บริการ และพันธมิตรอื่นๆ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมใช้ Alipay เพื่อมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีธุรกิจมากกว่า 80 ล้านแห่งที่ให้บริการผู้บริโภคซึ่งมีอยู่มากกว่า 1 พันล้านคน ผ่านบริการแพลตฟอร์มของอาลีเพย์ นอกจากนี้ อาลีเพย์ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ทุกแห่ง ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ล้วนพร้อมรับการชำระเงินผ่านอาลีเพย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สะดวกราบรื่น และเกิดความประทับใจสูงสุด