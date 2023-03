หวั่น …มิเชล โหย่ว ‘ถูกตัดสิทธิ’ชิงออสการ์ หลังทำผิดกฎ โพสต์พาดพิงถึง เคต แบลนเชตต์

เว็บยาฮูรายงาน มิเชล โหย่ว นางเอกเจ้าบทบาทชาวเอเชียวัย 60 ปี หนึ่งในตัวเต็งที่ถูกคาดหวังจะคว้ารางวัลออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ จาก Everything Everywhere All At Once รีบลบโพสต์ในบัญชีอินสตาแกรม หลังเข้าไปโพสต์คอมเมนต์ในบทความที่เขียนถึงการขาดความหลากหลายของผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์นักแสดงนำหญิง และมีผู้คนตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎของรางวัลออสการ์เมื่อมีการพูดถึงชื่อของ เคต แบลนเชตต์ นางเอกเจ้าบทบาทชาวออสเตรเลียน วัย 53 ปี 1 ใน 5 ผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ จากบทบาทวาทยากร ในภาพยนตร์เรื่อง Tár

ข่าวระบุ นางเอกเจ้าบทบาทซึ่งเกิดในมาเลเซีย แต่ไปเติบโตที่ฮ่องกง ได้โพสต์ภาพ ‘Screenshot’ จากบทความชิ้นหนึ่งในนิตยสารโว้ก (Vogue) ที่พูดถึง เคต แบลนเชตต์ และอาจเป็นการละเมิดกฎของรางวัลออสการ์ ที่ห้ามพูดถึงชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ข่าวว่า โหย่ว ได้โพสต์ภาพ Screenshot จากบทความในนิตยสารโว้กภายใต้ประเด็นว่า ” It’s Been Over Two Decades Since We’ve Had a Non-White Best Actress Winner. Will That Change in 2023?” หรือ ” เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้ว นับแต่ที่เราได้นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่ไม่ใช่คนผิวขาว จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นในปี 2023 หรือไม่? ”

เนื้อหาส่วนใหญ่ในบทความดังกล่าว มีการพูดถึงการขาดความหลากหลายของผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ โดยว่าตลอด 95 ปีที่ผ่านมา ฮัลลี เบอร์รี เป็นนักแสดงผิวสีเพียงคนเดียวที่ได้ออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ฮัลลี เบอร์รี ได้รับรางวัลออสการ์จาก Monster’s Ball เมื่อปี 2545 ) และในย่อหน้าหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นก็เพราะมีการระบุถึงชื่อ เคต แบลนเชตต์ หนึ่งในผู้เข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ซึ่งถูกมองเป็น คู่แข่งของ มิเชล โหย่ว ในปีนี้

ในบทความพูดถึง เคต แบลนเชตต์ ว่าแม้นักวิจารณ์จะชื่นชมฝีมือการแสดงของแบลนเชตต์ในTár ว่ายอดเยี่ยม แต่ “ควรสังเกตว่าเธอได้รางวัลออสการ์มา 2 ครั้งแล้ว (รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจาก The Aviator เมื่อปี 2548 และรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Blue Jasmine ในปี 2557 ) การได้รางวัลเป็นครั้งที่ 3 อาจทำให้เธอเป็นไททันแห่งวงการ แต่เมื่อดูจากผลงานที่มากมายและหาใครเทียบเทียมไม่ได้ของเธอ เรายังต้องการการยืนยันมากกว่านี้อีกหรือ?”

ต่อจากนั้น บทความดังกล่าวพูดถึง มิเชล โหย่ว ว่า “ขณะที่สำหรับโหย่ว รางวัลออสการ์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอ ชื่อของเธอจะถูกตามด้วยวลี ผู้ชนะรางวัลออสการ์ไปตลอดกาล และน่าจะส่งผลให้เธอได้รับบทที่มีเนื้อหามากขึ้น หลังจากที่ได้แต่บทหนีกฎหมายในฮอลลีวูดมาตลอด 10 ปี ”

มิเชล โหย่ว ได้เข้าไปโพสต์คอมเมนต์ว่า ” นี่ไม่ใช่เพื่อตัวฉัน แต่เพื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆทุกคนที่ดูคล้ายฉัน เราต้องการถูกมองเห็น เราต้องการถูกรับฟัง ”

ข่าวว่า โหย่วเข้าไปโพสต์คอมเมนต์ดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการปิดโหวตสำหรับรางวัลออสการ์ แม้ว่าต่อมาโหย่วได้เข้าไปลบโพสต์ดังกล่าวจากอินสตาแกรม แต่ก็ยังมีผู้คนหวั่นใจว่า นั่นอาจเป็นการละเมิดกฎของรางวัลออสการ์ และอาจทำให้ มิเชล โหย่ว ถูกตัดสิทธิเข้าชิงรางวัลก็เป็นได้