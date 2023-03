บล.พาย ถือฤกษ์14 มี.ค.ครบปีเปลี่ยนชื่อ ประกาศรุกตลาดโลกการเงินดิจิทัล

บล. พาย ถือฤกษ์ดี 14 มี.ค. ครบปี เปลี่ยนชื่อ ประกาศรุกตลาดโลกการเงินดิจิทัล

นายบ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ pi กล่าวว่า “วันที่ 14 มีนาคม 2566 นี้ ได้ครบรอบ 1 ปีพอดี หลังจากบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก บล. คันทรี่ กรุ๊ป มา เป็น บล. พาย ซึ่งตรงกับวัน pi day ของโลก “พาย (Pi, ?)” เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ค่าพายคือค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ฉะนั้นชื่อของ บล.พาย มีความหมายและเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันคือเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่พัฒนาไปได้ไม่สิ้นสุด ไม่จำกัดประเภท หรือขอบเขตการลงทุน เพื่อเสนอช่องทางการลงทุนที่เปิดกว้าง ปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า สร้างผลงานการเติบโต อย่างไร้ขีดจำกัด โดยชื่อบริษัทฯ ใหม่นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ ภายใต้แบรนด์ “Pi” (พาย) และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจโดยรวม ในการมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์และรวบรวมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเงินจากทั่วโลก”

นายบ๊อบ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงเป็นอันดับที่ 2 ในตลาด TFEX และ อันดับที่ 15 ในตลาดตราสารทุน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าขยับขึ้นเป็นอันดับ 1 ในตลาด TFEX และสิบอันดับแรกของตลาดตราสารทุน โดยภายใน Q2/2566 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการคือ 1) การสร้างแบรนด์ Pi ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรมากขึ้น 2.) การเปิดตัวแอปพลิเคชัน Pi Financial ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ Trading Application ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดตัวออกมา และพร้อมให้ลูกค้าได้ใช้งานจริงภายในเดือนมิถุนายน 2566

สำหรับจุดเด่นที่จะใช้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนนั้นคือ การนำคอนเซ็ปต์ Investing, simplified มาใช้ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้

1.Anytime, anywhere: ให้ทุกการทำธุรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมุ่งเน้น User interface ที่เข้าใจง่าย

2. All Assets Type: ให้บริการครอบคลุมทุกประเภทการลงทุน ทุกประเภทสินทรัพย์ โดยจะค่อย ๆ เพิ่มเข้ามาจนครบภายในสิ้นปี 2566 นี้

3. Everyone: ให้ทุกคนสามารถ Trade ได้แม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบ Auto Trade และ Auto Scan ด้วยทาง บล.พาย ซึ่งเป็น Exclusive Partner จึงเป็น บล. รายแรกของประเทศ ที่นำระบบ MT5 มาใช้ในการช่วยทำการบ้านหุ้น

4. (Pi) Academy: จากทีม Research นำโดยคุณกวี ชูกิจเกษม มุ่งมั่นในการผลิตเนื้อหาบทวิเคราะห์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นความรู้ในการลงทุนให้กับลูกค้าของ บล. พาย โดยจะออกแบบให้อยู่ในแอปพลิเคชั่น ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านได้อย่างง่ายดาย

5.A digital experience with human touch: ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะก้าวเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างเต็มตัว สำคัญที่สุดคือ ลูกค้าของ บล. พาย ทุกคน เชื่อมั่นและอุ่นใจได้ว่า ยังคงได้รับการบริการจากผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลาเหมือนเดิม

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ “Pi” “พาย” (เดิมบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป หรือ CGS) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านการเงินแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นบริการทั้งลูกค้า High net worth และลูกค้ารายย่อย เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม มุ่งเน้นการพัฒนาบริการในช่องทางใหม่ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทำรายได้รวมและจำนวนลูกค้าเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน โดยมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 39% เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดด้านหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 15 และส่วนแบ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในอันดับ 2 โดยปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี “TFEX Best Award of Honor 2022” หรือ TFEX Best Award 2022 ในด้าน Active Agent Award ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีซ้อน และรางวัล Popular Agent Award รวม 2 รางวัล