อั้นไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยเติม ‘ปตท.-บางจาก’ ลดน้ำมันเบนซินทุกชนิด 60 สต.

อั้นไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยเติม ‘ปตท.-บางจาก’ ลดเบนซินทุกชนิด 60 สต.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปตท. และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด 60 สตางค์ มีผลตั้งแต่ 05.00 น. วันที่ 22 มีนาคม

โดยราคาขายปลีก ปตท. จะเป็นดังนี้ ULG = 42.66, GSH95 = 34.85, E20 = 32.54, GSH91 = 34.58, E85 = 32.99, พรีเมี่ยม GSH95 = 42.14, HSD-B7 = 33.94, HSD-B10 = 33.94, HSD-B20 = 33.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ บางจาก GSH95S EVO 34.85 / GSH91S EVO 34.58/ GSH E20S EVO 32.54 / GSH E85S EVO 32.99/ Hi Premium 97 (GSH95++) 44.74 / Hi Diesel B20S 33.94 / Hi Diesel S 33.94 / Hi Diesel S B7 33.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.16 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)