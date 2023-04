“เดอะ คอฟฟี่ คลับ” โชว์ผลดำเนินงาน Q1/66 โตพุ่ง 97% ผุดสาขา-บริการ Grab and Go รับนทท.-วัยรุ่น

The Coffee Club วางกลยุทธ์ยืนหนึ่ง ร้านออลเดย์ไดนิ่ง ผุดสาขาภูเก็ตเพิ่มจับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเที่ยวไทย เพิ่มบริการ Grab and Go 42 สาขาทั่วประเทศรับวัยทีน รังสรรค์ 3 เมนูอาหารเช้าตอกย้ำออลเดย์ไดนิ่งออสเตรเลีย ตั้งเป้ารายได้โต 50:50 คนไทยและต่างชาติ หลังไตรมาสแรกยอดขายโต 97% ลูกค้าโตเฉลี่ย 81%

นางนงชนก สถานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ที่ผ่านมายังคงมุ่งนำเสนอคอนเซปต์ของร้านแบบ “ออลเดย์ไดนิ่ง” ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศออสเตรเลีย เดอะ คอฟฟี่ คลับ จึงให้ความสำคัญกับการส่งมอบเมนูอาหารที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบครัน ทั้งเมนูอาหารเช้าที่เลือกทานได้ตลอดทั้งวัน เมนูอาหารจานหลัก เบเกอรี ไปจนถึงขนมหวานและเครื่องดื่มนานาชนิด ที่ใส่ใจการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปีนี้ ผลประกอบการรวมของเดอะ คอฟฟี่ คลับ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เติบโต 97% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2565 มีจำนวนลูกค้าภาพรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 81% โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างจังหวัดภูเก็ต

นางนงชนก กล่าวว่า เดอะ คอฟฟี่ คลับ จึงเดินหน้าขยายสาขาในเมืองสำคัญและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ หลังนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ที่จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ Old town และ Boat Lagoon ควบคู่กับการเปิดสาขาใหม่ในรูปแบบ Grab and Go เน้นความสะดวกรวดเร็วการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคคนไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต รวมถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งเป้าภายในสิ้นปีนี้ จะมี 42 สาขาทั่วประเทศ

“อย่างไรก็ดีในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ในรูปแบบออลเดย์ไดนิ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ปีนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับ จึงวางกลยุทธ์เพื่อพาร้านก้าวสู่การเติบโตทางธุรกิจ ที่จะตอกย้ำตำแหน่งร้านออลเดย์ไดนิ่งสัญชาติออสเตรเลียชั้นนำในไทย เริ่มต้นจากการนำเสนอเมนูอาหารเช้าใหม่ ๆ จากวัตถุดิบแห่งความยั่งยืน คอนเซปต์ล่าสุด คือ THE BACON CLUB: Bacon and Egg Series พบกับการรังสรรค์ความอร่อยของเบรกฟาสต์สไตล์ออสเตรเลีย มีเบคอนชิ้นโตเต็มคำ ย่างจนได้เนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มใน หอมมันกลมกล่อมกำลังดี เสริมทัพความอร่อยด้วยพระเอกอย่างไข่ไก่เคจฟรี (Cage free eggs) จากแม่ไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง มาเป็นมื้ออาหารเช้าแห่งความสุข กับ 3 เมนูใหม่ ได้แก่ เมนู Egg Benedict with Bacon Wrap ไข่ดาวน้ำพันเบคอน และเห็ด ราคาจานละ 280 บาท Chunky Bacon with Smash Avocado ไข่ดาวน้ำเสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด และเบคอนซอสคาราเมล เมเปิ้ล ราคาจานละ 390 บาท และ Chunky Bacon on Toast ขนมปังบริออชและไข่ เสิร์ฟพร้อมเบคอนซอสคาราเมลเมเปิ้ล ราคา 390 บาท เสิร์ฟแค่ช่วงระหว่างวันนี้ – 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น”

นางนงชนก กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้ปรับโฉมเล่มเมนูใหม่ รวมถึงเพิ่มเติมเมนูน้องใหม่เอาใจคนรักสุขภาพอย่าง Smoke Salmon salad สลัดชามโตที่มาพร้อมผักสดหลายชนิดพร้อมแซลมอน รวมถึงการปรับเมนูอาหารอื่น ๆ ทั้งอาหารคาวและหวานให้มีความดึงดูดชวนรับประทานมากขึ้น เช่น แฟลท กริล์ล พาร์มาแฮม และผักร็อคเก็ต (Flat grill Parma Ham and Rocket) แฟลท กริล์ล ผักโขม และเห็ด (Flat grill Mushroom and Spinach) สลัดซีซาร์เสิร์ฟคู่ไข่ดาวน้ำและแอนโชวี (Caesar Salad) แพนเค้กมะพร้าว เสิร์ฟพร้อมกล้วยคาราเมล และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Coconut Pancake) ช็อกโกแลตลาวา (Chocolate Lava) ตลอดจน แพนเค้กเบอร์รีสไตล์โฮมเมด (Pancake with Biscoff Caramel and Mixed Berries) เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลาย พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษต่างๆผ่านระบบ VIP Member เช่น สิทธิ์แลกเครื่องดื่มฟรี เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยแบ่งสัดส่วนฐานลูกค้าคนไทยและต่างชาติเติบโตเท่ากัน 50:50