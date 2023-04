เผ่าภูมิ โรจนสกุล โฆษกคณะกรรมการเศรษฐกิจ พท.

อีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และกรรมการ เลขานุการ และโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พท. รวมทั้งเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 89

พร้อมกับหน้าที่ช่วยชี้แจงทุกข้อสงสัยนโยบายหาเสียงของ พท. ที่ เศรษฐา ทวีสิน

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พท. เปิดเผยออกมาแล้วเรียกเสียงฮือฮา พร้อมคำวิพากษ์วิจารณ์

จากทุกฝ่าย อย่างนโยบาย กระเป๋าเงินดิจิทัล เติมเงินให้คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป คนละ 10,000 บาท

เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526 อายุ 40 ปี ชื่อเล่น ออฟ

จบการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MBA : University of Massachusetts at Boston

MA. Economics : University of Illinois at Chicago

Ph.D. Economics : University of Illinois at Chicago

ประสบการณ์ทำงาน

หลังจบการศึกษาจากต่างประเทศ เข้ารับราชการ ที่สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้ปีเศษ

ก่อนจะมีผู้ใหญ่ชักชวนให้เข้ามาทำงานการเมืองกับ พท. โดยเป็นหนึ่งทีมทำงานด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นทีมการเมืองคนสำคัญของ ภูมิธรรม เวชยชัย

รองหัวหน้า พท.

นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย พท. รวมทั้งนั่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พท.

ผ่านตำแหน่ง กมธ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจุบันเป็น รองเลขาธิการ พท. 4 สมัย และโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พท.

อีกหนึ่งทีมเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่ อนาคตไกลของ พท.