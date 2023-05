มันนี่ เอ็กซ์โป 2023 กรุงเทพ เตรียมจัดงาน 11-14 พ.ค.นี้ ธีมการเงินสีเขียว พร้อมแจกไม้มงคล

มันนี่ เอ็กซ์โป วนกลับมาจัดงานที่กรุงเทพฯ 11-14 พ.ค. ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ธีม “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” พร้อมแจกต้นไม้มงคล ธุรกิจประกันจัดหนัก แจกรถอีวี Neta V – นาฬิกาโรเลกซ์ ทองคำ

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 MONEY EXPO 2023 BANGKOK จัดขึ้นวันที่ 11-14 พฤษภาคมนี้ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว”

ภายในงาน จัดแบ่งเป็น 7 โซนบริการ ได้แก่ ตลาดเงิน, ตลาดทุน, ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์/รถยนต์, SME & Lifestyle, Food Zone By Gourmet & Cuisine และ Health & Wellness Expo พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสุดในรอบปี ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด รวมไปถึงการลุ้นรางวัลชิงโชค อีกมากมาย

“ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษ เช่น สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ย 4.5% สินเชื่อเงินสดทันใจ อนุมัติไว ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน ประกันแจกรถยนต์ไฟฟ้า “Neta V”- Rolex-iPhone-ทองคำ ทรัพย์ NPA ทำเลทอง ลดสูงสุด 55% เช็กเครดิตบูโร ฟรี เป็นต้น”

นางสาวภาคนี กล่าวว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน พร้อมรับชมได้ในรูปแบบ Live สด ทางแฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคาร โดยมีหัวข้อสัมมนา ได้แก่ ลงทุนอย่างมั่นคง มีทรงรับปันผลต่อเนื่อง, Sustainable Finance in Thailand, รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน ใครไม่ทำ…ถือว่าพลาด, ไขเคล็ดลับและข้อควรรู้ “การเตรียมตัวในการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการ SME”, จัดการเรื่องเงินทองอย่างยั่งยืน & รู้ทันกลโกงหลอกลงทุน, The Return of 60/40, focusing on quality การกลับมาของพอร์ตแบบ 60/40 คุณภาพคือทุกสิ่ง, คัด “หุ้นแกร่ง” เสริมพอร์ต ท้ารบทุกวิกฤติ, “หุ้นสุด Hot” ประจำพอร์ตครึ่งหลังปี 2023 เป็นต้น

และยังมีกิจกรรม Workshop ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการลงทุนที่นำไปปฏิบัติได้ โดยมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Sniper Trade เทรดทีละตัว ให้ได้กำไรหลักล้าน, Trader Community, เห็นโอกาสหุ้นวิ่งก่อนใครจากโปรแกรม Super Tracking, “เทรดได้ทุกสภาวะหาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง ด้วยกลยุทธ์การทำกำไรเฉลี่ย 30% ต่อปีใน TFEX”, เปิดโลกการลงทุนคู่เงินทั้งระบบการเทรดสั้น กลาง ยาว ในสินค้า Forex, เปิดโอกาสลงทุน Asset Allocation ในตลาดต่างประเทศ, การอ่านทุนและกำลังของหุ้น จาก Volume Analysis ทั้งขาขึ้นและขาลง, ปรับพอร์ตการลงทุนหลังเลือกตั้งปี 66 เป็นต้น

“ภายในงานยังมีกิจกรรม “ธุรกรรมนำโชค : Lucky Me Coins” สำหรับประชาชนที่สมัครทำธุรกรรมภายในงาน Money Expo 2023 Bangkok ที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถร่วมกิจกรรมผ่านทาง Application Money Expo Plus ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ iPhone14 Pro, เก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ Amaxs รุ่น Intouch 7100, บัตรชมภาพยนตร์ Major Gold Card , บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF เป็นต้น และสุดพิเศษกับกิจกรรม MONEY EXPO GROW GREEN สำหรับผู้ทำธุรกรรมภายในงานรับไม้มงคลฟรี อาทิ ต้นช้อนเงินช้อนทอง ต้นเทียนมหาลาภ ต้นเปเปอร์หยก ต้นเงินไหลมา ต้นออมเงิน และต้นกุมารเรียกทรัพย์ สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)”