กฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งจากผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2507 อายุ 58 ปี

จบการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Master of Science (Artificial Intelligence) Centre for Computational Neuroscience and Robotics, Department of Informatics, University of Sussex, UNITED KINGDOM.

Graduate Diploma in Science (Computer Science), Department of Mathematical Science University of Essex, UNITED KINGDOM.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านอักษรศาสตร์ สาขาการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 56

ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศนียบัตรทางการบริหารชั้นสูง A Certificate of Senior Executive Fellows John F. Kennedy School of Government, Harvard University, United States of America.

ประวัติการรับราชการ

บรรจุรับราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รองอธิบดีกรมการศาสนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ก่อนขยับเป็นรองปลัดกระทรวง และสลับเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอีกครั้งในปี 2565

25 เมษายน 2566 ครม.มีมติแต่งตั้งเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา