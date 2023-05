พณ.กระตุ้นซื้อขายสินค้าบีซีจี ชวนธุรกิจสมัครร่วมงานแสดงสินค้า

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 บริเวณ Hall 7 ชั้น LG ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในโครงการ Local BCG Plus และเปิดโอกาสให้สินค้า Local BCG Plus ประกอบด้วยสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรมจากทั่วทั้งประเทศสมัครเข้าร่วมงานได้ โดยการเข้าร่วมงาน นอกจากช่วยเปิดตัวสินค้า แนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาดในประเทศ ยังช่วยเปิดตัวสินค้าให้ตลาดต่างประเทศรู้จักด้วย เพราะในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มาเข้าร่วมชมงานและเจรจาธุรกิจด้วย

“ครั้งนี้ ตั้งเป้านำสินค้าในโครงการ Local BCG Plus จากทุกภาคมาร่วมจัดแสดง ถือเป็นงานใหญ่แห่งปี และเป็นงานที่จัดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า Local BCG Plus โดยมั่นใจว่าสินค้าจะเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น และตั้งเป้าไว้ว่างานนี้เกิดการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 650 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะจบงานแล้ว กระทรวงพาณิชย์มีแผนจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (OBM) อีกครั้งเดือนสิงหาคม 2566” นายกีรติกล่าว

สำหรับผู้ประกอบการสินค้า Local BCG Plus ที่สนใจจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า สามารถสมัครเข้าร่วมได้ผ่านทาง MOC EVENT ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://event.moc.go.th/th/event/detail/3944 และกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรคูหา

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน Local BCG Plus Fair 2023 ในภูมิภาคต่าง ๆ จัดครั้งแรกไปแล้วที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจัดครั้งที่ 2 ที่ภาคใต้ วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ สงขลา ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ที่งาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ที่กำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตามที่กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ Local BCG Plus อยู่ในขณะนี้

สำหรับโครงการ Local BCG Plus เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านทีมงานเซลส์แมนจังหวัดและทีมเซลส์แมนประเทศ และจะช่วยเชื่อมโยงการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ