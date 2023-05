“บูติคนิวซิตี้” เปิดโครงการ “A’MAZE GREEN SOCIETY” ลดขยะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นศูนย์

“บูติคนิวซิตี้” เปิดโครงการ “A’MAZE GREEN SOCIETY” ลดขยะจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ผนึก “ลฤก” – “เดอะ แพคเกจจิ้ง” นำผ้าส่วนเกินแพทเทิร์น ทำลายพวงหรีดเสื่อ กระเป๋ารีไซเคิล Mimi เล็งทำโครงการระยะยาว Fabric Zero Waste Alliance สู่ กรีน อินดัสตรี

นางประวรา เอครพานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯมีแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยสนับสนุนให้ใช้สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของทุกอุตสาหกรรมและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ โดยเฉพาะการนำ “ขยะ” ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

บริษัทฯจึงจัดทำโครงการ A’MAZE green society by BTNC: Create your own happiness ภายใต้ค่านิยมองค์กร ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง พร้อมแบ่งปันความสุขให้ลูกค้า เพื่อนร่วมงานและสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมมือกับพันธมิตรและคู่ค้าร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Industry ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศร่วมพันธกิจโลก ภายหลังการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 หรือ COP26 ว่าประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608

บริษัทฯจึงร่วมมือกับแบรนด์ “ลฤก” และเดอะ แพคเกจจิ้ง นำผ้าส่วนเกินจากกระบวนการผลิตเสื้อผ้า มาจัดทำผลิตภัณฑ์ “ระลึกรักษ์” และกระเป๋า Mimi (มีมี่) “ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าจะได้ชิ้นงานหรือสินค้าประมาณ 80% ที่เหลืออีก 20% เป็นผ้าส่วนเกินที่เหลือจากการผลิต จึงมีแนวคิดไม่ทำให้ผ้าส่วนเกินเหล่านี้เป็นขยะอุตสาหกรรม หรือ Fabric zero Waste alliance จึงมองหาคู่คิดที่จะมาช่วยทำการ

upcycle หรือนำผ้าส่วนเกินมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และ recycle คือการนำผ้าส่วนเกินเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก จึงนำแบบดอกไม้วางลงตรงช่องว่างของแพทเทิร์นผ้าที่จะตัดเสื้อ เพื่อให้เหลือผ้าส่วนเกินน้อยที่สุด โดยดอกไม้ที่ได้คิดเป็น 15% ของผ้าส่วนเกิน แล้วนำไปให้ “ลฤก” นำไปใช้ตกแต่งเป็นดอกไม้ประดับบนพวงหรีดเสื่อ ส่วนที่เหลืออีก 5% ส่งให้ เดอะแพคเกจจิ้ง นำไปผ่านขบวนการ Recycle นำไปผสมทดแทนวัตถุดิบในการผลิต เพื่อนำมาผลิตเป็นกระเป๋า Mimi” นางประวรา กล่าวและว่า บริษัทฯและพันธมิตรมีเป้าหมายจะขับเคลื่อนโครงการ AMAZE Green Society ให้เป็นโครงการระยะยาวอย่างต่อเนื่อง สามารถขยาย Fabric Zero Waste Alliance เป็นวงกว้างขึ้น จากความร่วมมือของหน่วยงาน-องค์กรที่เพิ่มมากขึ้น

นางสาวนนทิกานต์ อัศรัสกร ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ลฤก” เจ้าของไอเดียพวงหรีดเสื่อ กล่าวว่า “ลฤก” เป็นแบรนด์พวงหรีดที่มุ่งเน้นเรื่องการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสังคม ดำเนินธุรกิจโดยวางแนวทางการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) พวงหรีดลฤก ประกอบด้วย เสื่อ 1 ผืน และอาสนะ 1 ชิ้น ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% และเป็นพวงหรีดที่วัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมผลักดันขยะเหลือใช้จากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) จึงนำเศษพลาสติกที่เหลือจากกระบวนการผลิตและไม่มีสิ่งปนเปื้อนกลับมาใช้ซ้ำภายในโรงงาน (Recycle)