เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม1พันล้าน ผนึกพันธมิตรลดกระหน่ำกลางปีสูงสุด80% กระตุกกำลังซื้อ

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนาทุกสาขา ร่วมกับพันธมิตร จัดแคมเปญThe Greatest Grand Sale 2023 มหกรรมเซลกลางปี ลดครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งศูนย์การค้า -ห้างฯ-ออนไลน์ ให้ส่วนลดสูงสุด 80% จาก 9,500 ร้านค้ากว่า 16,500 แบรนด์ เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2566 ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยให้เป็น The Best Shopping Destination แห่งเอเชีย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยศักยภาพของ The Greatest Grand Sales ที่เป็น Top of mind ของนักช้อปว่าเป็นมหกรรมเซลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศช่วงไตรมาส 2 หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณดี ฟื้นตัวต่อเนื่อง และแนวโน้มท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังยังคงเติบโตได้ดี โดยคาดทราฟฟิกเพิ่ม 25-30% ทั่วประเทศในช่วงจัดแคมเปญ

โดยปี 2566 เซ็นทรัลพัฒนา ชู 3 จุดแข็ง ยืนหนึ่งมหกรรมเซลกลางปีดีที่สุด ได้แก่ 1. The Great Synergy การผนึกกำลังยิ่งใหญ่ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมพันธมิตรระดับประเทศ บูสต์กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวทั่วไทย สร้าง Momentum ให้เศรษฐกิจช่วงกลางปีคึกคักต่อเนื่อง ให้ลูกค้าช้อปได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดในช่วงนี้ พร้อมอัดโปรโมชั่น และของรางวัลมากมาย 2. No.1 Best Mid-Year Sale of All Time ตอกย้ำการเป็นมหกรรมเซลล์กลางปีแห่งชาติที่ดีที่สุดตลอดกาล ลดยิ่งใหญ่ทั่วไทย ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และออนไลน์ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% จาก 9,500 ร้านค้า รวมกว่า 16,500 แบรนด์ และ 3. ผลักดันไทยสู่การเป็น The Best Shopping destination of Asia ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในฐานะภาคเอกชน จะกระตุ้นช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ 360 องศา รอบคลุมทุกหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก-รอง สอดรับกับแผนโปรโมทการท่องเที่ยวของททท.เน้นเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากจีน ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย ช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้าในปีนี้ 25-30 ล้านคน ตามเป้าหมายที่ภาครัฐวางไว้ อีกทั้งเป็ Soft Power ไทย

นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า เซ็นทรัล รีเทล ในไตรมาส 1 /2566 ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันสร้างยอดขายทัวริสต์เพิ่ม 200% ส่งผลให้รายได้และกำไรเติบโตเกินก่อนเกิดโควิด-19 แล้ว โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 12% และกำไรเพิ่ม 75% ทั้งนี้ The Greatest Grand Sale 2023 เป็นกิจกรรมการตลาดที่ทางเซ็นทรัล รีเทล เข้าร่วมมาต่อเนื่องทุกปีและประสบความสำเร็จเ โดยปีนี้ขนทัพ 8 ธุรกิจ ครอบคลุมกว่า 350 ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมจัดเต็มสินค้ากว่า 14,000 แบรนด์ มาลดแลกแจกแถมกันอย่างจุใจ ด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมส่วนลดเพิ่มจาก The 1 และบัตรเครดิต

นางสาวทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์ Head of Loyalty Program – The 1 กล่าวว่า The 1 APP จะเชื่อมโยงแบรนด์พาร์ทเนอร์เข้ากับสมาชิก The 1 โดยปัจจุบัน สมาชิก The 1 สามารถสะสมและแลกคะแนนเป็นส่วนลดได้ทุกวัน กว่า 400 แบรนด์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และยังมีไฮไลท์โปรโมชั่น ลดครั้งยิ่งใหญ่