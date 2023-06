เรียงคนมาเป็นข่าว: ‘พิธา’ จะถูกเขี่ยทิ้งด้วย “กม.ห้ามถือหุ้นสื่อ” ไม่ง่ายเหมือนเมื่อครั้ง…

ผู้เขียน ชโลทร

เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…คำว่า “ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว” ถึงชั่วโมงนี้ ไม่ใช่เป็นแค่ “วาทกรรม” ที่พูดกันลอยๆ แต่คือปรากฏการณ์ที่ในความเป็นจริงเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เป็น “ความไม่เหมือนเดิม” ที่เกิดจากความตระหนักรู้ “อำนาจตัวเองของประชาชน” ที่ท้าทายต่อ “ความตระหนักรู้ของอำนาจเก่า” สะท้อนในการปะทะกันทางความคิดที่ร้อนแรงระหว่าง “การรับรองผลการเลือกตั้ง” ระหว่าง “ประชาชน” ที่ยืนอยู่ข้าง “พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย” กับ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ที่ยังละล้าละลังว่าจะ “ทำตามภารกิจที่ถูกดีไซน์ไว้ให้” หรือ “ทำตามภารกิจอันควรทำตามคุณธรรมของหลักการประชาธิปไตย” แน่นอน! แต่ละทางเลือกย่อมกำหนดชะตากรรมที่แตกต่างของคนเลือก

⦁…ระดับ “ความตื่นตัวในอำนาจของประชาชน” เมื่อครั้ง “6 ตุลาหฤโหด 2519” ย่อมต่างอยู่บ้างกับ “รัฐประหาร 49” ที่นำสู่การ “ยุบพรรคไทยรักไทย” ตามด้วย “ยุบพรรคพลังประชาชน” และ “ยุบพรรคอนาคตใหม่” จัดการกับ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หลังการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งทั้งหมดนั้น “อำนาจ” ยังกดข่ม “ความตื่นตัวในอำนาจของประชาชน” ให้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในความสยบยอมได้ แต่ “ผลเลือกตั้ง’66” และกระแสประชาชนขณะนี้ “พลังสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง” แสดงให้เห็นถึง “ความพร้อมเผชิญหน้ากับอำนาจที่ขัดขวาง” อย่าง “ชวนให้ตื่นตาตื่นใจ”

⦁…การตัดสิน “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” จะถูกเขี่ยทิ้งด้วย “กฎหมายห้ามถือหุ้นสื่อ” ระหว่าง “กระแสอำนาจประชาชน” กับ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ระหว่างข้อกล่าวหาของ “ผู้มีอาชีพร้องเรียน” กับการตีความของ “สามัญสำนึกของประชาชน นักวิชาการด้านกฎหมาย สื่อมวลชนอาวุโส” แบบไม่มีใครจะปล่อยให้ “ใช้อำนาจกันตามอำเภอใจ” อีกแล้ว แน่นอน! ไม่ง่ายเหมือนเมื่อครั้งทำต่อ “ทักษิณ ชินวัตร” หรือ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ถูกกระทำ

⦁…การชี้นำการตีความกฎหมาย เพื่อให้จัดการให้ได้ตามที่ “ดีไซน์” ไว้ของ “เนติบริกร” อย่าง “วิษณุ เครืองาม” ที่เสริมด้วย “นักกฎหมาย” ที่อาศัย “เสื้อคลุมคลั่งชาติ” สร้างฐานะ เที่ยวนี้ถูก “นักนิติธรรม” ที่ชัดเจนในการตีความกฎหมายด้วย “คุณธรรมแห่งสามัญสำนึกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของเพื่อนร่วมชาติ” ออกมาตอบโต้อย่างไม่ไว้หน้า ท่ามกลางเสียงเชียร์ของ “ประชาชนผู้ตื่นตัวในอำนาจ” การใช้กฎหมายแบบ “ทุบหัวเข้าบ้าน”ไม่ง่ายเหมือนที่เคยเป็นมาอีกแล้ว

⦁…ระหว่าง “นักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชน” กับ “นักการเมืองที่เสวยวาสนาจากขบวนการสืบทอดอำนาจ” ที่ก่อนหน้านั้น “พวกแรก” ถูกโจมตีหนักว่า “ไร้ความรู้ความสามารถ ซื้อเสียงเข้ามาเพื่อแสวงประโยชน์ ไม่รับผิดชอบในการทำหน้าที่” วันนี้ “สายลมเปลี่ยนทิศ” นักการเมืองจาก “พรรคก้าวไกล” พิสูจน์ให้เห็นทั้ง “การทำหน้าที่ในสภา” และ “การได้รับเลือกตั้งมาอย่างบริสุทธิ์” พร้อมกับ “ความรู้ ความสามารถ” แบบคุณภาพคับแก้ว เทียบกับ “ส.ว.ฝักถั่ว โหวตตามใบสั่ง” ที่เที่ยวแสดงความคิดความเห็นเหมือนหลุดจาก “ถ้ำของมนุษย์ยุคหิน” คำถามคือ “จะให้ประชาชนที่ตื่นตัวกับอำนาจ ฝากศรัทธาไว้กับนักการเมืองกลุ่มไหน”

⦁…หลังแพ้ยับเยิน “ขบวนการสืบทอดอำนาจ” พยายามใช้เครือข่ายกดดันทุกรูปแบบ ให้ “ฝ่ายอำนาจประชาชน” แตกแยก เมื่อเห็นว่า “ล้มเหลว” เพราะต่างรู้ว่า “ประชาชนไม่ปล่อยให้ใครทรยศ” เกิดความคิดแบบ “จนตรอก” หาทางมีส่วนร่วมด้วยข้อเสนอ “รัฐบาลแห่งชาติ” ด้วยเหตุผลของคนแบบ “จเด็จ อินสว่าง” ก่อความขบขันไปทั่ว ตามด้วยคำข่มขู่เลอะเทอะ จากสติปัญญาระดับ “กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ” ทำให้ “เกมอำนาจ” รอบนี้ชวนให้ติดตามด้วยความระทึกยิ่ง

⦁…เมื่อ “จาตุรนต์ ฉายแสง” ออกมายืนยันแล้ว “เพื่อไทย” จะผนึกกับ “ก้าวไกล” แบบ “ไม่มีเป็นอื่น” จึงปิดหนทางอย่างสิ้นเชิงสำหรับ “พรรคร่วมรัฐบาลเก่า” จะพลิกขั้วมากำหนด “เกมอำนาจ” เก้าอี้ “นายกรัฐมนตรี” เริ่มเสนอ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” จนหมดหนทาง หลังจากนั้นเป็น “เศรษฐา ทวีสิน” ยังมี “แพทองธาร ชินวัตร-ชัยเกษม นิติศิริ” ร่วมรัฐบาลกับ “พรรคประชาธิปไตย” ทำการเมืองในอนาคตง่ายกว่า เปิดทางให้ “ขบวนการสืบทอดอำนาจ” หากใครบอกว่า “ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา-ประชาธิปัตย์” ไม่คิด ขอบอกบ้างว่า “ไม่เชื่อ” จะหันหลังกลับอย่างไร แบบ “ไม่ต้องเขินมาก” ต่างหากที่น่าศึกษา

ชโลทร

สนับสนุน – จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อำนวย เนตยสุภา, ประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ, สิทธิพล ภู่สมบุญ และกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรฯ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงนาม – กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือในการพัฒนาเวชภัณฑ์จากผลิตผลทางกัญชาระหว่าง บจก.สยามนิยม เทรดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รร.มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมี พิพัฒน์ โกวิทคณิต, รศ.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, มณเฑียร ตันตกิตติ์ และ รศ.อาณัฐชัย รัตตกุล ร่วมลงนาม ณ รร.มณเฑียร ริเวอร์ไซด์

วันงดสูบบุหรี่ – รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ร่วมกับ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ จัดงาน World No Tobacco Day 2023: Caring Lung And Me, No Smoking, No Killing เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์, พ.อ.ผศ.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข และ ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ขยะเติมสุข – ว่าที่ ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน ผอ.เขตคลองสาน อนนต์ อัตถวิบูลย์ รักษาการผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ไอคอนสยาม และอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รอง ผอ.โรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร) จัดโครงการขยะเติมสุขปีที่ 2 โดยมี เพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม, เบญจวรรณ แป้นนอก, องค์อาจ วิสุทธิวราพันธ์และศินาตร์ ปุณณะหิตานนท์ ร่วมงาน

ส่งมอบ – ศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” แก่โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบอาคาร เมื่อเร็วๆ นี้

จัดงาน – พรเดช จันทวานิช ประธานกรรมการบริหาร และกนกพร โลศิริ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาแบรนด์และธุรกิจ บจก.พีเอที ลักซูรี่ คอนเซป จัดงาน “คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ดิอัลทิเมต ไอคอน คอลเล็กชั่น” โดยมี ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, รชตะ หัมพานนท์, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ และสุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ ร่วมงาน ณ ร้าน Crimson Room เมื่อเร็วๆ นี้