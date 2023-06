4 แบรนด์ดัง ต้อนรับ Pride Month

วนมาอีกปีแล้วสำหรับ ‘เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ’ หรือ ‘Pride Month’ ที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียม และเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลายทางเพศ โดย JASPAL GROUP (ยัสปาล กรุ๊ป) เปิดตัวคอลเล็กชั่นพิเศษจาก 4 แบรนด์ดัง ได้แก่ JASPAL (ยัสปาล), CPS CHAPS (ซีพีเอส แชปส์), CC DOUBLE O (ซีซี ดับเบิลโอ) และ QUINN (ควินน์) โดยแต่ละแบรนด์ได้นำสัญลักษณ์สีรุ้ง ที่สื่อถึงความหลากหลายมาถ่ายทอดเป็นแฟชั่นคอลเล็กชั่นพิเศษ และสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ด้วยความมั่นใจ

เริ่มที่ JASPAL ร่วมถ่ายทอดความหมายของ Pride Month ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘PROUD OF WHO I AM’ พร้อมนิยาม 3 คำ ของคำว่า Pride ผ่านมุมมองของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง 5 ท่าน ‘เป็น-ตัว-เอง’, ‘เปิด-ใจ-ฟัง’ ‘Love-Equal-Proud’, ‘ความ-เท่า-เทียม’ และ ‘ไร้-ขอบ-เขต’ โดยคอลเล็กชั่นนี้จัดทำเป็นเสื้อยืดพิมพ์ลายสโลแกน และลายโลโก้ที่มีใช้เทคนิคการพรินต์เป็นสีรุ้งเมทัลลิกที่เสริมความเป็นเอกลักษณ์ของ Pride ได้เป็นอย่างดี

ในขณะที่ CPS CHAPS เปิดคอลเล็กชั่นพิเศษ “Pride and Party : The Brighter, The Better โดยดีไซน์แฟชั่นไอเท็มต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์สีรุ้ง สื่อถึงมิตรภาพและการอยู่ร่วมกัน

ถัดมากับแบรนด์ที่ยังคงความชิคและเท่ CC DOUBLE O (ซีซี ดับเบิลโอ) พาเหรดคอลเล็กชั่นพิเศษหลากสีสัน “Color Yours” โดยผสมผสานไอคอนิกโลโก้ด้วยสัญลักษณ์สีรุ้ง เน้นดีไซน์ภายใต้แนวคิดแสดงความเป็นตัวเอง แต่ยังคงแฟชั่นสไตล์อเมริกันแคชชวล เป็นความเรียบง่ายที่สวมใส่ได้ทุกวัน

ปิดท้ายที่ QUINN ส่งไม้ต่อความมั่นใจกับคอลเล็กชั่นพิเศษ “QUINN TOGETHER, WIN TOGETHER” สวยงามในความหลากหลาย และเรียนรู้ที่จะดูดีได้ในแบบของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมี อายุ เพศ สีผิว หรือไซซ์แบบไหนก็ไม่ใช่อุปสรรค

ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความหลายหลากและความเท่าเทียม