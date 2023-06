ธนาคารออมสิน คว้า Best Retail Bank of the Year 2023 ต่อเนื่องปีที่ 8

ธนาคารออมสิน ครองแชมป์ ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2566 Best Retail Bank of the Year 2023 เป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ชื่นชอบและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมิถุนายน 2566 เผยผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประจำปี 2566 โดยธนาคารออมสิน ได้ครองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2566 Best Retail Bank of The Year 2023 โดยเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 8

สำหรับการจัดอันดับดังกล่าว วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค รวม 7 งาน ซึ่งผลปรากฏว่า ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานชื่นชอบและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด ด้วยเหตุผลว่า ธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นและข้อเสนอที่ดี น่าสนใจ มีบริการหลากหลายให้เลือกใช้บริการ พนักงานในบูธให้บริการดี ดูแลเอาใจใส่ เป็นกันเอง มีการจัดระบบการให้บริการได้ดี สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ จึงมีความมั่นใจที่จะใช้บริการ

ซึ่งในปีนี้ธนาคารออมสินเข้าร่วมงาน Money Expo 2023 Bangkok ภายใต้แนวคิด “GSB Journey to The Green Frontier : ธนาคารออมสิน บนเส้นทางสู่โลกแห่งการเงินสีเขียว” ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นดำเนินการตามกรอบ ESG โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดทำบูธที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เป็นไปตามแนวคิดการจัดงาน “Green Finance for Green Living : การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว”

รวมทั้ง ธนาคารยังได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าตามกระแสอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งสำหรับลูกค้าทีมีความต้องการซื้อบ้านประหยัดพลังงาน สามารถใช้สินเชื่อ GSB Green Home Loan ส่วนผู้ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าไฟ และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถใช้สินเชื่อ GSB Go Green สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์ หรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถยนต์ไฮบริดได้