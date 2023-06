ภรรยา ‘เอส กันตพงศ์’ แจ้งข่าวร้าย สูญเสีย ‘ลุงอ๊อด’ คนสำคัญในครอบครัว

หลังจากที่พระเอกดัง เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นการด่วน ซึ่งแม้ตอนนี้ย้ายออกจากห้อง ICU มาพักรักษาตัวที่ห้องพักได้แล้ว แต่แฟนๆ ก็ยังเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุด คิตตี้ คริสติน่า วิงเคลอร์ ภรรยาของเอส ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ แจ้งข่าวเศร้ากับแฟนๆ ว่าได้สูญเสียคนในครอบครัว คือ “ลุงอ๊อด” คุณลุงของสามี “เอส กันตพงศ์”

โดยเธอได้โพสต์ไอจีสตอรี่ว่า ว่า “Already a month in hospital that we are fighting by your side” หรือแปลเป็นไทยว่า หนึ่งเดือนแล้วที่เราต่อสู้เคียงข้างเอสในโรงพยาบาล

“And then the family gets hit with another tragic news” แปลเป็นไทยว่า และครอบครัวก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้ง

และสุดท้ายเธอได้โพสต์ว่า “We well miss you dearly lung Aod” แปลเป็นไทยว่า พวกเราจะคิดถึงลุงอ๊อด

ทำให้แฟนๆ เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก

