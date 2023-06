บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป จัดงาน ‘Phillip Trading Symposium’ ตอกย้ำเป็นปีที่ 3

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) หรือ PST ร่วมกับ บริษัท Phillip Nova จัดงาน “Phillip Trading Symposium Bangkok 2023” โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้มาในหัวข้อ “Riding the Macroeconomic Headwinds” มุ่งเน้นไปที่ เศรฐกิจมหภาค เทรนด์ของการลงทุนในหุ้น และตราสารอนุพันธ์ทั่วโลก และโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักลงทุน เพื่อให้สามารถรับผลตอบแทนจากสภาพตลาดในปัจจุบัน ผ่านการนำเสนอ Solution Financial และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ Networking โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ อย่างเช่น บริษัทที่กำลังมองหาช่องทางในการประกันความเสี่ยงด้านราคา Hedging อาจพิจารณาตัวเลือกอย่างสัญญา Futures ได้เช่นกัน

พร้อมด้วยการเชื่อมโยงนักลงทุนสถาบันเข้ากับตลาดการลงทุนต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยมีผู้บรรยายระดับโลกจาก CME Group และตัวแทนจาก Exchange ต่างๆ ทั่วโลก เช่น APEX,BMD, CME Group, Colt, CQG, ICE Futures Singapore, JPX และ SGX Group บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาด Market outlook และสิ่งที่นักลงทุนควรระวัง

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การนำเสนอ Financial Solution หรือ ทางเลือกผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการลทุนจากกลุ่มบริษัท PhillipCapital ที่ตอบสนองต่อความต้องการการลงทุน การนำเสนอภาพรวม และแนวโน้มเศรษฐกิจตลาดทุน และอนุพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ในปี 2023 อีกด้วย

นายอภิศักดิ์ ว่องวานิช SVP – Head, Transaction Business เปิดเผยถึงจุดเด่นและข้อแตกต่างของงานในครั้งที่นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับงานอื่นๆ หรือที่ผ่านมาว่า หลักทรัพย์ฟิลลิปฯ เป็นโบรกเกอร์รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย ที่จัดงานดังกล่าวเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยจุดเด่นของงานคือ เป็นการรวมผู้แทนตลาดล่วงหน้า (Futures Exchange) ชั้นนำต่างๆ ของโลกไว้ในงานเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ และมุมมองต่อเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตลาดล่วงหน้าอย่างล้มหลามภายในงานจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรระดับโลกที่เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในตลาดการเงินโลก

“การระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ ประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจ และคาดการณ์ผลกระทบต่อผู้ที่ซื้อขายในตลาดต่างๆ รวมถึงมุมมองจาก Trader ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านการลงทุน การจัดการกองทุน และกลยุทธ์องค์กรการมีพื้นที่ที่สามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และผู้แทนของตลาดล่วงหน้าร่วมเสวนาในหัวข้อ What really will be buoying global growth in 2023? และ Fed Policies & The Chinese Rebound”

Erik Norland, Executive Director & Senior Economist of CME Group ยังเปิดเผยถึงหัวใจหลักของการจัดงานในครั้งนี้ว่า มุมมองเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุน ในงาน Phillip Trading Symposium ได้มีการพูดถึงเรื่องภาพรวม Economic Outlook 2H2023 และรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค อาทิ ประเด็นเงินเฟ้อ, มุมมองของธนาคารกลางสหรัฐต่อการปรับดอกเบี้ย และประเด็นปัญหา Bank run ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพูดถึงภาพรวมตลาดหุ้นในเอเชีย ซึ่งแตกต่างจากตลาดสหรัฐฯ นั้นและกำลังเผชิญกับคลื่นลม ผลกระทบเศรษฐกิจโลกโดยบริษัทจดทะเบียนในเอเชียไม่เพียงแต่ดำเนินการในหลายสกุลเงินเท่านั้น แต่หุ้นของพวกเขายังจดทะเบียนในสกุลเงินต่างๆ อีกด้วย

“สิ่งนี้ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และสุดท้ายประเด็นภาพรวมของสินค้าโภคภัณฑ์ โดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดี จากการฟื้นฟูของเศรษฐกิจจีน ซึ่งขับเคลื่อนสินค้าโภคภัณฑ์ในไตรมาสแรก อาทิ Industrial metals, Grains, Sugar, Oil Seeds และ Gold อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอน จากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงเรื่องของมุมมองการป้องกันความเสี่ยง Hedgingความผันผวนของราคาสินค้าต่างๆ มีการเปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทำให้ควบคุมต้นทุนได้ยาก อีกหนึ่งช่องทางในการใช้สัญญาล่วงหน้ามาป้องกันความเสี่ยง โดยหลักการในการ Hedging ควรมีการป้องกันความเสี่ยงของราคาสินค้าไว้อย่างน้อย 30% ซึ่งไม่จำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยง 100% ทั้งหมด อย่างไรก็ตามควรพิจาณาขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงเป็นสำคัญด้วย”