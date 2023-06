NIA พร้อมจัดประชุม SEASA 2023 ช่วยติดปีกสตาร์ตอัพรับการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

NIA พร้อมจัดประชุม SEASA 2023 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 22-24 มิถุนายนนี้ ช่วยติดปีกสตาร์ตอัพ มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

รายงานข่าวจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA แจ้งว่า NIA จะจัดประชุม “Southeast Asia Startup Assembly (SEASA)” เพื่อสร้างเครืองข่ายสตาร์ตอัพที่เข้มแข็งภายใต้แนวคิด : Impact Startups: Driving Positive Change in the World ในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE2023) ในวันที่ 22 – 24 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Advertisment

Southeast Asia Startup Assembly หรือ SEASA คือการประชุมหน่วยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ตอัพทั้งมิติการจัดทำฐานข้อมูล การบ่มเพาะ การขยายตลาด และการสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัพให้มีความเชื่อมโยงและเข้มแข็งมากขึ้น รองรับการขยายตัวของตลาดโลก

งานการประชุมนี้จะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพจากประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตร เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ลาว สิงคโปร์ อุซเบกิสถาน เอสโทเนีย สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างพลังให้กับสตาร์ตอัพที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่โลก ภายใต้แนวคิด : Impact Startups: Driving Positive Change in the World โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ The Importance of Cross-Border Collaboration and Partnerships in Southeast Asia โดย Ms. Ayumi Yuasa, Deputy Director, OECD Development Centre, The Key Strategies for Launching a Successful Digital Startup โดย Mr. Siim Sikkut, Former Government CIO, Estonia Government, Japan’s Startup Ecosystem โดย Mr. Yoshida Takeshi Director General, Innovation Promotion Department, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) และ Venture Capital Trends in the Czech Republic and the Startup Ecosystem โดย Mr. Jiri Taborsky, Process Manager, CzechInvest

Advertisement

นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงโอกาสและความท้าทายของสตาร์ตอัพที่มุ่งให้ความสำคัญผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Startup) ควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงิน อาทิ สตาร์ตอัพด้านความยั่งยืน พลังงานทดแทน ความยุติธรรมทางสังคม สุขภาพ และการศึกษา พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการช่วยให้สตาร์ตอัพเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กฎระเบียบ และการเข้าถึงตลาด รวมไปถึงบทบาทของเทคโนโลยี Data Analytics, Artificial Intelligence และ Blockchain ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพสตาร์ตอัพให้เติบโตต่อไป