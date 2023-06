“เซ็นทารา” ปลื้ม 31 โรงแรม-รีสอร์ทในเครือ คว้ารางวัล Travelers’ Choice Awards 2023 จาก TripAdvisor เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และเซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ คว้ารางวัลที่สุดของที่สุด

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เปิดเผยว่า โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา คว้ารางวัล Travelers’ Choice Awards ประจำปี 2566 จากเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ โดยมี 2 โรงแรมในเครือฯคว้ารางวัลใหญ่ Travelers’ Choice Best of the Best ได้แก่ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และเซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ

“ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริง เนื่องจากมีโรงแรมเพียง 1% จากทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้” นายธีระยุทธ กล่าวและว่า นอกจากนี้โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารายังได้รับเลือกมากถึง 31 แห่ง ในจำนวนนี้มีรีสอร์ทริมทะเลในหลากหลายจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหลักของเซ็นทาราทั่วไทย 19 แห่ง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างต่อเนื่อง อาทิ เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย, เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต, เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน, เซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ทและสปา กระบี่, เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา, เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน และเซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท และโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในต่างประเทศหลายแห่งยังได้รับการรางวัลในประเภทต่างๆ ด้วย อาทิ เซ็นทารา มิราจ รีสอร์ท มุยเน่, เซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา, เซ็นทารา แกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์, เซ็นทารา ราสฟูชิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และเซ็นทารา มัสกัต โอมาน

“เราขอขอบคุณทุกรีวิวทุกความคิดเห็นจากลูกค้าของเราที่รักและชื่นชอบในเซ็นทารา การที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ หลายแห่งได้รับรางวัลทราเวลเลอร์ส ชอยส์ จากทริปแอดไวเซอร์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานเซ็นทาราทุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนอันน่าประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าพักของเราทุกคน และเราจะยังมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการด้วยไมตรีจิตไทยอันอบอุ่นเสมือนครอบครัว และเป็นสถานที่แห่งความสุขสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก” นายธีระยุทธ กล่าว