cmg รุกตลาดสินค้าบิวตี้2หมื่นล. เร่งดึงแบรนด์ใหม่เสริมพอร์ต เป้าดันขายโต 20 %

นายเอ็ดวิน ยัป ฮอสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด หรือ cmg เครือเซ็นทรัล รีเทล ทำธุรกิจจัดจำหน่ายและบริหารแบรนด์สินค้าระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ กล่าวว่า หลังวิกฤตโควิด-19 มีสัญญาณคลี่คลาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่กลับมาใส่ใจในเรื่องความสวยงามมากขึ้น ทั้งดูแลผิวหน้าและใช้เครื่องสำอาง ประกอบกับนโยบายการเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยต่อเนื่อง ยิ่งทำให้ตลาดสินค้าบิวตี้ของไทย ที่มีมูลค่ากว่า 2.3 หมื่นล้านบาท เริ่มกลับมาคึกคักและแข่งขันกันอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทก็พร้อมเดินเกมรุก และเร่งเครื่องขยายธุรกิจ โดยวางแผนอัดงบลงทุนกว่า 400 ล้านบาท เฟ้นหาแบรนด์บิวตี้ใหม่ๆ มาเติมพอร์ต นำเสนอกิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้านวัตกรรม และพัฒนาแพลตฟอร์มออมนิแชแนลให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

นางปวิยดา รัตนสุดใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและบิวตี้ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด เครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า จุดแข็งบริษัทที่ทำให้เราครองใจผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนาน คือ ไม่หยุดพัฒนาสินค้าและบริการ ในปี 2565 ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย Herms Beaute แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามเครือ Herms ลักซ์ชัวรี่แบรนด์ชื่อดังจากฝรั่งเศส เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเมคอัพระดับพรีเมี่ยมและน้ำหอม พร้อมเปิดจุดขายใหม่อีก 2 สาขา ล่าสุดเปิดตัวแบรนด์ใหม่สัญชาติสวีเดน L:A BRUKET (ลา บรูเก็ท) เด้วยเล็งเห็นว่าเทรนด์ความงามแบบ Clean Beauty ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค โดยจุดเด่นแบรนด์ L:A BRUKET เป็น Premium Organic Skincare ผลิตโดยใช้นวัตกรรมและส่วนผสมจากธรรมชาติ อ่อนโยน ผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่หัวจรดเท้า นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์ CLARINS จากฝรั่งเศส The Body Shop จากอังกฤษและมีการฉลองครบ30 ปีในไทยแล้ว KIKO Milano จากอิตาลี THREE แบรนด์บิวตี้จากญี่ปุ่น BANILA CO แบรนด์บิวตี้จากเกาหลี LuLuLun : แบรนด์มาส์กหน้าจากญี่ปุ่น

” คาดยอดขายพอร์ตบิวตี้ปี 2566 เติบโตก้าวกระโดดถึง 20% เทียบกับปีก่อน พร้อมจะเดินหน้ายกระดับกลุ่มธุรกิจบิวตี้ผ่านกลยุทธ์หลัก ‘นำเสนอสินค้านวัตกรรม-เปิดตัวแบรนด์ใหม่’ ตอบรับกับตลาดสินค้าความงามที่ขยายตัว และพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพและความงาม รวมถึงสินค้าที่มาจากธรรมชาติ ส่วนผสมออแกนิค และมุ่งเน้นความยั่งยืน ” นางปวิยดา กล่าว

นางปวิยดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปี 2566 บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อความงาม มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ Parfums-Jardins ผลิตภัณฑ์น้ำหอมกลิ่นล่าสุดจาก Herms Beaute

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าจาก L:A BRUKET ส่งตรงจากสวีเดน KIKO MILANO นำเสนอ Beauty Roar คอลเลคชั่นมคอัพใหม่ล่าสุดจาก The Body Shop รวมถึง THREE Balancing Cleansing Oil N จาก THREE บริษัทคงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อเนื่องทั้งปี นอกจากการพัฒนาด้านสินค้าแล้ว จะมอบบริการดีที่สุดด้วยการขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่อีคอมเมิร์ซ โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออมนิแชแนล ที่สามารถเชื่อมช่องทางหน้าร้านและออนไลน์