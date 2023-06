เมเจอร์ เปิดบริการ Mobile First by Major App ไร้ตั๋วกระดาษ แค่สแกนเข้าโรงหนังได้เลย

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดบริการ “Mobile First by Major App” ซื้อตั๋วหนังผ่านแอพ Major Cineplex ไม่ต้องออกตั๋วกระดาษ แค่สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าโรงหนังได้เลย ตอบรับนโยบาย Green Cinema โรงหนังรักษ์โลก

นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งเน้นทำการตลาดในรูปแบบ Mobile Marketing เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันที่นิยมการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Smart Phone มากขึ้น จึงเปิดบริการ “Mobile First by Major App” เพื่อช่วยลดขั้นตอนการออกตั๋วหนัง ช่วยประหยัดเวลา ที่สำคัญช่วยลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ QR Code สแกนที่เครื่อง Smart Ticket ก็เข้าโรงหนังดูหนังได้เลย ไม่ต้องออกตั๋วหนังกระดาษ เป็นการสอดรับกับนโยบายโรงหนังรักษ์โลก Green Cinema

นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริการ Mobile First by Major App พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ใน 6 สาขาต้นแบบ ที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา และจะขยายเป็น 24 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท-เอกมัย, รังสิต, ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พระราม 2, เกตเวย์ บางซื่อ, เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พิษณุโลก, เซ็นทรัล เชียงราย, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, ศรีราชา ซีนีเพล็กซ์ และ แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค ภายในสิ้นปีนี้ ตั้งเป้ายอดการซื้อตั๋วหนังจาก Mobile First by Major App เมื่อขยายครบ 24 สาขา อยู่ที่ 90% และมีแผนขยายครบทุกสขาในไตรมาส 2 ปี 2567 ตอกย้ำการเป็นโรงหนังไร้เงินสด หรือ Cashless Cinema อย่างครบวงจร

“บริการ Mobile First by Major App นอกจากให้ความสะดวกสบายแล้วยังพร้อมเสิร์ฟฟีเจอร์สที่ตอบโจทย์ ได้แก่ ซื้อตั๋วด่วน (Fast booking), ปักหมุดสาขาที่คุณชื่นชอบ, เข้าถึงข่าวสารโปรโมชั่น หรือ ใช้ M Coupons เพื่อรับส่วนลดที่มีให้เฉพาะช่องการซื้อตั๋วหนังผ่านแอพพลิเคชั่น Major Cineplex เท่านั้น นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก M Gen โดยสามารถสมัคร Online ได้ พร้อมเปิดใช้งานและมีส่วนลดเฉพาะกลุ่มสมาชิกได้เช่นกัน ที่ผ่านมาได้มีการจัดแคมแปญพิเศษสำหรับการซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่น Major Cineplex ไม่ว่าจะเป็นการจัดแคมเปญคุ้มสองต่อ และส่วนลด M Coupons ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า”