“ดิจิลิ้งก์ “รุกมีเดียจีน คว้าสิทธิ์ 2 แอพพ์ยักษ์ใหญ่ เชื่อมไทยถึงตัวตี๋หมวย

“ดิจิลิ้งก์ “รุกมีเดียจีน คว้าสิทธิ์2แอพพ์ยักษ์ใหญ่ เชื่อมไทยถึงตัวตี๋หมวย ตั้งเป้ารายได้ 200 ล้าน



นางสาวพรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า หลังประสบความสำเร็จในการให้บริการดิจิทัล เอเจนซีครบวงจร ทั้งการวางแผนสื่อสารบนโลกโซเชียล มีเดีย การกำหนดคอนเทนต์ การเลือกใช้สื่อ การกำหนดโปรโมชั่น เพย์เม้นท์ การเลือกใช้ KOL และ KOC เป็นต้น แก่ผู้ประกอบการคนไทยและต้องการขยายตลาดในประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ทำให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยทั้งองค์กรขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอี ในการรุกทำตลาดในจีน

Advertisment

ล่าสุด บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ของ 2 แอพพลิเคชั่นใหญ่ ได้แก่ 1. Douyin (โต่วยิน) เป็น App หลักที่คนจีนใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโลกวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง การท่องเที่ยว ซื้อของหรือรีวิวจากการดูคลิปต่างๆ ซึ่งในประเทศจะมีการใช้ App ที่คุ้นเคยกันในชื่อ TikTok แต่ในเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดจะรู้จักในนาม Douyin มีการใช้งานที่เหมือนกันแต่แยก Server China and Non-China อย่างชัดเจน ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน (Daily Active User) 600 ล้านยูสเซอร์ สำหรับเรื่องการท่องเที่ยว Douyin มีกลยุทธ์เรื่องของ “WALK, RUN, FLY” ช่วยเพิ่มการรับรู้ (Awareness) ให้กับคนที่ดูวิดีโอมากขึ้นเป็นแนวทางในการสร้างคอนเทนต์ และ การทำ Live-streaming

ทั้งนี้ บริษัท ดิจิลิ้งก์ เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่เป็น Official Partners ของ Douyin และ เป็น 1 ใน 4 พาร์ทเนอร์ทั่วโลก มีส่วนผลักดันผู้ประกอบการองค์กรขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอีไทย เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน ผ่านแอพพลิเคชั่น “Douyin” บริษัท ดิจิลิ้งก์ ทำหน้าที่ 1. เปิด Official Account พร้อมทั้ง Verify Account 2. Account Management ดูแล Account ให้ลูกค้าพร้อมคอนเทนต์ที่เข้าใจสินค้าไทยและเข้าใจพฤติกรรมของของจีนในการเสพคอนเทนต์และการเลือกซื้อ 3. KOL ที่จะเป็นกลุ่มคนมีชื่อเสียงที่มีคนติดตามจำนวนมาก และ KOC (Key Opinion Consumer) ที่เป็นคอนซูเมอร์ตัวจริงเสียงจริงได้รับการรับรองโดย Douyin 4. Media to Promote มีเดียเพื่อทำให้การลงคอนเทนต์ไปได้ไกลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นในทุกรูปแบบภายใน App และต่อยอดเชื่อมโยงกับ App อื่นๆ

Advertisement

ส่วน Red Little Book หรือ XiaoHongShu (เสี่ยว หง ชู) ซึ่งเป็น App ที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวจีน ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานกว่า 200 ล้านยูสเซอร์ และเดือนสิงหาคมปีก่อน มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 500 ล้านดาวน์โหลดใน App Store และ Google Play จุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงในจีน สำหรับ influencer ที่เป็น KOC จะมาแชร์กัน และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งของที่ต้องซื้อ การใช้ชีวิตแบบ Local การ planning การเที่ยว การรีวิวต่างๆ ซึ่งใน App นี้เอง และประเทศไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชั่นที่ชาวจีน นิยมมาท่องเที่ยว โดยบริษัท ดิจิลิ้งก์ ที่ผ่านแอพพลิเคชั่น “XiaoHongShu” ทำหน้าที่1. เปิด Official Account พร้อมทั้ง Verify Account2. Account Management ดูแล Account ให้ลูกค้าพร้อมคอนเทนต์ที่เข้าใจสินค้าไทยและเข้าใจพฤติกรรมของของจีนในการเสพคอนเทนต์และการเลือกซื้อ 3. KOL ที่จะเป็นกลุ่มคนมีชื่อเสียงที่มีคนติดตามจำนวนมาก และ KOC ที่เป็นคอนซูเมอร์ตัวจริงเสียงจริงได้รับการรับรองโดย XiaoHongShu 4. Media to Promote มีเดียเพื่อทำให้การลงคอนเทนต์ไปได้ไกลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นในทุกรูปแบบภายใน App และต่อยอดเชื่อมโยงกับ App อื่นๆ

นอกจากนี้บริษัท ดิจิลิ้งก์ ยังเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในการให้บริการ “WeChat ” หรือ Weixin ชาวจีนนิยมใช้ WeChat กว่า 1.3 พันล้าน ยูสเซอร์ ถือเป็นแพลตฟอร์มหลัก และล่าสุดให้บริการ “WeChat+” การเลือกใช้ KOL หรือ KOC ที่ทำให้แบรนด์ได้รับการยอมรับและสร้างยอดขายได้ บริษัท ดิจิลิ้งก์เป็นเหมือนเส้นทางลัดให้กับธุรกิจของไทยประสบความสำเร็จ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ซึ่งมองว่ามีศักยภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีน และสามารถเข้าไปทำตลาดบนโซเชียล มีเดียของจีนได้นั้น ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค และ แฟชั่นและรีเทล คาดว่าการรุกทำตลาดปีนี้จะมีผู้ประกอบการคนไทยสนใจเข้าร่วมทำตลาดบนโซเชียล มีเดียจีนจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทมีรายได้200 ล้านบาท