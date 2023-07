เซ็นทรัล รีเทล ปลื้ม คว้า 11 รางวัล จาก 5 เวที ตอกย้ำยืนหนึ่งผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทยในเวทีสากล

เซ็นทรัล รีเทล ปลื้ม คว้า 11 รางวัล จาก 5 เวทีระดับภูมิภาคและโลก ครบทุกมิติธุรกิจ ทั้งด้าน Business Sustainability Marketing and Communications 2 รางวัล และInvestor Relations 2 เดินหน้าพันธกิจสร้างการเติบโตคู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า ซีอาร์ซีได้วางกรอบการทำงานที่เน้นยกระดับกระบวนการธุรกิจ ทรานสฟอร์มเทคโนโลยี และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า เซ็นทรัล รีเทล จะเป็น Central to Life ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการ รวมถึงได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ม โดยที่ผ่านมา ได้ริเริ่มโครงการต่างๆที่สร้างคุณค่าให้เกิดความยั่งยืนดังกล่าว เกิดเป็นโปรเจกต์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญเพื่อมุ่งสู่ The Next Sustainable Growth นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 ตามพันธกิจที่จะพาธุรกิจรีเทลเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน จนส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลใหญ่มากถึง 11 รางวัล ภายใน 1 เดือน จาก 5 เวทีระดับโลก คือ International Finance Awards 2023 จัดโดยนิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของอังกฤษ, Retail Asia Awards 2023 จัดโดยนิตยสารธุรกิจแนวหน้าของสิงคโปร์, Asian Excellence Awards 2023 เวทีรางวัลสำคัญแห่งฮ่องกง, FinanceAsia Awards 2023 จัดโดยนิตยสารชั้นนำด้านการเงินและตลาดทุนระดับภูมิภาค และAsia Responsible Enterprise Awards 2023 จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระในประเทศมาเลเซียที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั่วทั้งทวีปเอเชีย

“นับเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ รางวัลเหล่านี้ ยืนยันบทบาทของ เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็นผู้นำค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับภูมิภาคและโลก รางวัลที่ได้รับจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติ ถือเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดูแลชุมชนโดยรอบ และนำพาประเทศไทยให้เดินหน้าเติบโตไปพร้อมกัน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนให้ เซ็นทรัล รีเทล ก้าวมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จรอบด้านได้อย่างแข็งแกร่ง การันตีด้วยรางวัลทุกมิติ”

11 รางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย ด้าน Business ได้รับรางวัล Best Luxury Retail CEO จาก International Finance Awards, รางวัล Asia’s Best CEO จาก Asian Excellence Awards มอบให้แก่ “ญนน์ โภคทรัพย์” ที่ได้รับการยกย่องจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เล็งเห็นถึงโอกาสธุรกิจใหม่ๆ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ สร้างรายได้รวมจนมีผลประกอบการทะลุเป้าที่ตั้งไว้ในปีที่ผ่านมา, รางวัล Asia’s Best CFO จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับนายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC จากความเชี่ยวชาญในการสร้างและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยม ผนวกกับยุทธศาสตร์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสเติบโตเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน และ รางวัล Best Company in Thailand – Bronze จาก FinanceAsia Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล สำหรับผลงานที่โดดเด่นของบริษัทในการยกระดับวงการค้าปลีกไทย พร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยแผน 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ CRC Retailligence

ด้าน Sustainability ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Sustainability of the Year จาก Retail Asia Awards มอบให้กับโปรเจกต์ ‘นาหมื่นศรี’ โครงการอนุรักษ์ผ้าทอขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด, รางวัล Social Empowerment จาก Asia Responsible Enterprise Awards มอบให้กับโมเดล ‘ตลาดจริงใจ’ โครงการเพื่อชุนชน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้ความรู้และพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้ถุงพลาสติก และรางวัล Asia’s Best CSR จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล ในการปรับตัวสอดรับกับเทรนด์ธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน ดำเนินโครงการที่วัดผลได้หลายโครงการ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ตำแหน่ง Green & Sustainable Retail ผู้นำค้าปลีกต้นแบบเพื่อความยั่งยืนรายแรกในประเทศไทย

ด้าน Marketing and Communications ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล App of the Year จาก Retail Asia Awards มอบให้กับเพาเวอร์บายแอปพลิเคชัน ด้วยความโดดเด่นของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์ลูกค้า เชื่อมโยงทุกความต้องการไว้ในที่เดียว มาพร้อมฟังก์ชันใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบจัดเต็ม เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นโซลูชันให้กับผู้บริโภคในปัจจุบัน ตอกย้ำการเป็นค้าปลีกอัจฉริยะแห่งอนาคตของ เซ็นทรัล รีเทล และ รางวัล Best Corporate Communications จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล จากการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ผสานกับแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโดดเด่น และมีการปรับตัวตามยุคสมัย

ด้าน Investor Relations ได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Investor Relations in Thailand – Gold จาก FinanceAsia Awards และรางวัล Best Investor Relations Company จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จนสามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักทุนได้อย่างดีเสมอมา