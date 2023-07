เนสกาแฟ ปรับสูตรใหม่ เอสเปรสโซ โรสต์ ซองเขียว ทัชใจคนรุ่นใหม่

เนสกาแฟ ปรับสูตร เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ซองเขียว เข้าถึงคนรุ่นใหม่นิยม เอสเปรสโซ่ใส่นม เนรมิตย่านเยาวราช “เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ” สร้างประสบการณ์ดื่มกาแฟแบบอินเตอร์แอคทีฟ กับเทคโนโลยี AR

นางสาวศรีประภา จิงประเสริฐสุข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯได้ปรับสูตร เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการดื่มการแฟแบบ White Cup ซึ่งเมนูยอดนิยม คือ เอสเปรสโซใส่นม ตามมาด้วยคาปูชิโน และลาเต้ จนลงตัวเป็นสูตรใหม่นี้

“เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ซองสีเขียว เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จของเนสกาแฟที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเราที่ขายดี การปรับสูตรใหม่นี้ยังคงคัดสรรกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิก้า เลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟคุณภาพที่รับซื้อจากเกษตรกรได้รับมาตรฐานด้านความยั่งยืนในการปลูกกาแฟระดับสากลที่เรียกว่า 4C 100% รังสรรค์เป็น เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ สูตรใหม่ ผลิตด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสกาแฟ บวกกันเป็นเอสเปรสโซเข้ม ๆ ที่มีความเข้มโรบัสต้า หอมอาราบิก้า เติมความกลมกล่อมจากนมพร่องมันเนยคุณภาพดี โดยเนสกาแฟได้ทำการทดสอบให้ผู้บริโภคได้ลองดื่มแล้วพบว่า มากกว่า 80% ชื่นชอบ น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของกาแฟเอสเปรสโซสไตล์ไทย”

นางสาวศรีประภา กล่าวว่า อยากสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้คนไทยได้สัมผัสถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์กาแฟที่มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นกาแฟพร้อมเสิร์ฟในซอง จึงเนรมิต “เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ” เพื่อมอบประสบการณ์การดื่มด่ำกาแฟแปลกใหม่แบบอินเตอร์แอคทีฟในแนวตั้งกับเทคโนโลยี AR สุดล้ำ ใน 3 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 – The Best Ingredients โซนที่ยกไร่กาแฟมาให้ทุกคนได้สัมผัสแบบ 4D Experience ทั้งเสียง กลิ่น บรรยากาศ เสมือนจริง บอกเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบที่ดีที่สุด ตลอดจนเรียนรู้วิธีการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกและการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟคุณภาพสองสายพันธุ์ ทั้งโรบัสต้า และอาราบิก้า ที่ได้รับมาตรฐานความยั่งยืน 4C พร้อมด้วย The Journey of The Best Espresso ตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางการรังสรรค์กาแฟเอสเปรสโซที่ดีที่สุดผ่านเทคโนโลยี Mapping แบบอินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำในห้องมืด กับทุก ๆ ขั้นตอนที่ดีที่สุด ตั้งแต่วินาทีที่เก็บเกี่ยว การคั่ว และการคิดค้นสูตรใหม่ พร้อมนำเสนอเรื่องราวของนมพร่องมันเนยคุณภาพดี กับห้อง Immersive Espresso Bubble ผ่านการตกแต่งเป็นบับเบิ้ลฟองนมผสานกาแฟในแก้วเนสกาแฟ และยังมีบอลลูนล่องลอยในห้องแบบ 4D

โซนที่ 2 – The Best Process เปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องคั่วกาแฟขนาดใหญ่ ที่จะได้เห็นถึงกระบวนการคั่วที่พิถีพิถัน โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ซึ่งสูตรใหม่นี้ใช้กาแฟคั่วบดละเอียดโดยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของเนสกาแฟ ผสานส่วนผสมทุกชนิดอย่างลงตัว กลายเป็นเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ซองเขียว สูตรใหม่

โซนที่ 3 – The Best Espresso หลังจากที่ได้เดินชมขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง The Best Ingredients และ The Best Process แล้ว ทุกคนก็ได้เข้ามาสู่บาร์ของคาเฟ่สุดชิก ในบรรยากาศการดื่มด่ำกาแฟสไตล์โมเดิร์นคูล พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกาแฟชิล ๆ ใน 2 เมนูพิเศษ ได้แก่ Signature Thai Hot Espresso เมนูเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ซองเขียว สูตรใหม่ แบบชงร้อน ๆ ซึ่งเป็น Signature ของคลับ และ Made My Day, ES YENN เป็นกาแฟเอสเปรสโซเย็นสไตล์ไทย

เปิดบริการเฉพาะวันที่ 7-30 กรกฎาคมนี้เท่านั้น ให้เข้าชมฟรีที่เยาวราช โดยสามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3Ny7FU5

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม Exclusive Fan Meet กับ “กลัฟ คณาวุฒิ” ให้เหล่าแฟนคลับและคอกาแฟได้ฟินกับประสบการณ์ที่สุดของเอสเปรสโซสไตล์ไทยด้วยเทคโนโลยี AR ในวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ NESCAFE’ Espresso Roast Club โดยโพสต์รูปภาพบนเฟซบุ๊กคู่กับเนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ เขียนแคปชั่นว่า “ดื่มเนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์” แล้วอยากเข้มพร้อมบวกกับกิจกรรมอะไร ติดแฮชแท็ก #เนสกาแฟเข้มพร้อมบวก และนำลิงก์มาลงในโพสต์กิจกรรมของเนสกาแฟเฟซบุ๊ก ตั้งเป็น Public คณะกรรมการจะตัดสินในวันที่ 11 กรกฎาคม คัดเลือกผู้ที่มีรูปภาพสร้างสรรค์และแคปชั่นโดนใจ 25 คนมาร่วมกิจกรรม เริ่มส่งโพสต์มาร่วมสนุกได้ถึง 10 กรกฎาคมนี้ ส่วนต่างจังหวัด จะแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชงชิมกว่า 1 ล้านแก้ว และกิจกรรมพิเศษในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าใกล้บ้าน และคาราวานทั่วประเทศ