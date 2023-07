เดลินิวส์ จับมือ อบจ.ชลบุรี จัดวิ่งการกุศล “D-RUN FOR LIFE 2023′ หารายได้ช่วยร.พ. – สมัครได้แล้ววันนี้

“เดลินิวส์” ผนึกกำลัง “อบจ.ชลบุรี” จัดงานวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ รายการ “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” หารายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาล 2 แห่งใน จ.ชลบุรี “สายวิ่ง” ห้ามพลาด เจอกัน 15 ต.ค. นี้ ที่สะพาน “ชลมารควิถี 84 พรรษา” สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ก.ย. เท่านั้น

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ Greyhound Cafe (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ นายปารเมศ เหตระกูล นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร นสพ.เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ แถลงข่าว การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศลรายการ “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่สะพาน “ชลมารควิถี 84 พรรษา” จังหวัดชลบุรี นำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะสีชัง และโรงพยาบาลบ่อทอง และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน และช่วยกระชับความสัมพันธ์ในการใช้วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างอบอุ่นกับครอบครัว ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ

Advertisment

โดยภายในงานแถลงข่าว มี นายภาสภณ เหตระกูล ผอ.ฝ่ายขนส่งและยานยนต์ กอล์ฟ” อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา พระเอกชื่อดัง และ “เอ” ปทุมมาศ จัดแจง นางฟ้านักวิ่ง ที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และหันมาวิ่งจนหายขาด และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายปารเมศ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เดลินิวส์ ในฐานะสื่อหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมานาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการใช้วันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัวอย่างอบอุ่น และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแกร่ง และพร้อมกันนี้ ทางเดลินิวส์ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง และโรงพยาบาลบ่อทอง ในจังหวัดชลบุรี ให้มีอุปกรณ์การแพทย์ที่เพียบพร้อม และทันสมัยขึ้นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในทุกๆด้านด้วย

Advertisement

ทั้งนี้ ภายหลังจบการแข่งขันวิ่งการกุศล “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” ทางผู้บริหารเดลินิวส์ พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ยังจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติให้ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ในเวลาประมาณ 10.30 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย

“เดลินิวส์ ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน ทางผู้บริหารจึงเห็นควรให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติให้ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวบ้านในบริเวณโดยรอบ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย”

กอล์ฟ-อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา พระเอกชื่อดัง กล่าวว่า “ผมเป็นคนรักสุขภาพ และชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว การวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง และมีบอดี้ที่สตรองขึ้น และได้พลังบวก วันนี้ผมรู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ ซึ่งกิจกรรม “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” ที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ทางเดลินิวส์จัดขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง และโรงพยาบาลบ่อทอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ครับ ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสมัครกันเยอะ ๆ นะครับ”

เอ-ปทุมมาศ จัดแจง นางฟ้านักวิ่ง กล่าวว่า “เอเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หนึ่งในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูจิตใจ บำบัดอาการนี้ ทางคุณหมอได้แนะนำก็คือให้ออกไปวิ่งออกกำลังกาย ที่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เอ ตกหลุมรักการวิ่งพร้อมทำ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : วิ่งหายเจ็บใจ เพื่อให้คำปรึกษาผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ ซึ่งถ้าหากไม่รู้ว่าจะเล่นกีฬาอะไร เราก็อยากชวนให้ทุกคนหันมาวิ่ง เพราะแค่มีรองเท้าเพียงคู่เดียวก็ออกกำลังกายได้แล้วค่ะ และก็ฝากกิจกรรม “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” ด้วยนะคะ”

สำหรับการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน รายการ “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 2 ระยะ ได้แก่ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท และ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 650 บาท ซึ่งทั้ง 2 ระยะ มีระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการที่ใช้ในระดับสากล นอกจากนั้นยังจะมีบัตร VIP ราคา 2,000 บาท ที่จะได้รับกิ๊ฟเซต และสิทธิพิเศษมากมาย นักวิ่ง และประชาชาทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมวิ่ง และทำบุญร่วมกันได้แล้ววันนี้ที่เฟซบุ๊คเพจ “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” และ Runlah หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.dailynews.co.th