DMT ส่งซิกแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส จราจรโทลล์เวย์วันละไม่ต่ำกว่า 110,000 คัน รายได้ปีนี้โตเกิน 30%

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มองแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังสดใสเพิ่มขึ้น รับอานิสงส์นักท่องเที่ยวพุ่ง หนุนปริมาณการเดินทางเพิ่มต่อเนื่อง คาดการจราจรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 110,000 คันต่อวัน มั่นใจรายได้ปีนี้โตเกิน 30%

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณการเดินทางโดยรวม และการเดินทางของสนามบินดอนเมืองที่ติดกับทางยกระดับดอนเมือง มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามการเปิดให้บริการสายการบินนานาชาติที่อาคาร 1 ที่ยังเปิดให้บริการไม่เต็มรูปแบบ ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มมีปริมาณการเดินทางที่หนาแน่นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตเกิน 30% จากปีก่อน โดยคาดการณ์ปริมาณการจราจรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 110,000 คันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยอยู่ที่ 85,000 คันต่อวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นการคาดการณ์จากปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนธันวาคม 2565 เนื่องจากรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร

“ปีนี้ไม่มีปัจจัยลบที่จำกัดการเดินทางและการล็อกดาวน์เหมือนกับในปี 2563-2564 และบริษัทดำเนินการตามแผนงานบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยภาพรวม ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในกิจกรรมภาคขนส่ง เป็นกิจกรรมหลักที่ยังจำเป็นและยังมีแนวโน้มเติบโตใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้คาดการณ์ว่ารายได้ปีนี้จะเป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้” ดร.ศักดิ์ดากล่าว

ส่วนการประมูลโครงการใหม่ของภาครัฐ คาดว่าหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จน่าจะมีการขับเคลื่อนโครงการด้านการคมนาคม ที่เป็นโอกาสของบริษัทในการเข้าร่วมลงทุนหลายโครงการ ได้แก่ 1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทล์ลเวย์) ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) 2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัวทอง 3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) และ 4.โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง เป็นต้น ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวอีกว่า บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2570 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน โดยในครึ่งปีแรกทุกกลยุทธ์ ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับผลการดำเนินงานและแผนครึ่งปีหลัง ประกอบด้วย

1.กลยุทธ์ Safer Road Traffic Management/ Maintenance ที่เสริมความโดดเด่นของการเป็นผู้ให้บริการ O&M ทางยกระดับ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริษัทได้มีการศึกษาโครงการ Smart Drive แล้วเสร็จซึ่งแสดงถึงประโยชน์ของการใช้บริการทางยกระดับ และการให้บริการที่เกิดความรวดเร็วกว่าระดับพื้นราบบนถนนวิภาวดี 38 นาทีต่อเที่ยว โดยผลการศึกษาพบว่า การใช้ทางยกระดับเกิดประโยชน์ด้านการประหยัดมูลค่าของเวลา กว่า 146 บาทต่อเที่ยว ซึ่งในครึ่งปีหลัง บริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางทราบถึงคุณค่าของการใช้ทางยกระดับที่ประหยัดแล้ว ยังช่วยลดมลพิษอีกด้วย

2.กลยุทธ์เติบโตไปด้วยกัน Inclusive Growth เป็นกลยุทธ์ที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดไปยังโครงการทางด่วนใหม่ๆ และเติบโตไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเงิน เทคนิค และบุคลากร อย่างไรก็ตาม การลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องพิจารณาในความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นลำดับแรก โดยมีโครงการที่อยู่ในแผน คือ M5 M9 M82 และ กะทู้-ป่าตอง

3.กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอื่น Other Non-Toll Business หลังจากได้มีการร่วมลุงทุนกับ บริษัท Hanshin Expressway (HEX) จากประเทศญี่ปุ่น และพันธมิตรอีก 2 ราย เพื่อดำเนินการด้านงาน Inspection/Maintenance โดยการตั้งบริษัทย่อย ASIAM Infra Co., Ltd. บริษัทยังคงมีการศึกษาโครงการอื่นๆ นอกเหนือจากทางด่วนลักษณะธุรกิจ Start up ต่างๆ จากความชำนาญและเชี่ยวชาญของฝ่ายบริหารและการร่วมกันขับเคลื่อนจากบุคลากรภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายให้มีแหล่งรายได้ใหม่เพิ่มอีก อย่างน้อย 2 แหล่งในปี 2566

4.กลยุทธ์ความยั่งยืน ESG เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรและเชื่อมโยงทุกยุทธศาสตร์ด้วยกันในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคมและกำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการขับเคลื่อนลักษณะ ESG-In-Process เพื่อการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านต้นทุน และสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ระยะที่ 1 ที่ MOC และด่านดอนเมือง ขนาด 200 กิโลวัตต์ และระยะที่ 2 ในครึ่งปีหลังที่อาคารด่านทั้ง 8 ด่าน ประมาณ 180 กิโลวัตต์ ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ในอัตราร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการประหยัดไฟฟ้าบนสายทางยกระดับจากการใช้อุปกรณ์ IoT และหลอด LED บริเวณทางขึ้นลง คาดการณ์เบื้องต้นจะทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ ประมาณอัตราร้อยละ 30 เช่นกัน รวมไปถึงการเปลี่ยนรถยนต์ทดแทนที่ใช้งานในบริษัทจากเครื่องยนต์สันดาปเป็น EV ตามรอบการเปลี่ยนทดแทน

5.กลยุทธ์ HPO Resilience Management เป็นกลยุทธ์หลักในการยกระดับศักยภาพขององค์กร และบุคลากร ให้มีความยืดหยุ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจากปัจจัยโดยรอบ ซึ่งจะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถขยายโอกาสต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วตามแผน

6.กลยุทธ์ DMT Excellence Recognition เป็นกลยุทธ์ที่สร้างการรับรู้ความเชี่ยวชาญและผลงานขององค์กร โดยในปีนี้ บริษัทเข้าร่วมประเมินกับหน่วยงาน องค์กรอิสระต่างๆ เช่น สถานประกอบการที่สนับสนุนผู้พิการหรือสถานประกอบการที่ส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของ THSI หุ้นยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานเจ้าของสัมปทานคือ กรมทางหลวง ที่จะทำให้องค์กรมีความโดดเด่น และสามารถเป็นตัวเลือกในการให้บริการสัมปทานต่อเนื่องและสัมปทานโครงการใหม่อื่นๆ

7.กลยุทธ์การบริหารเงินสดและต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทให้ต่ำลง และบริหารต้นทุนในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงจากความผันผวนทางการเงิน ได้มีการศึกษาในเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อลดต้นทุนได้ในหลายกิจกรรม เช่น เครื่องฝากเงิน ที่ลดต้นทุนการจัดการเงินสดที่ด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เป็นต้น