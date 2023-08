“รองฯ รอย” บินร่วมประชุมฯบรรยายสรุปอาชญากรรมข้ามชาติรัฐมนตรีอาเซียน แทนนายกฯ พร้อมรัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ลาบวน บาโจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(มค.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดยมีตนเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมรายงานสรุปอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 17 (17th ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME : AMMTC) โดยมี พล.ต.อ.ลีสติโย สิจิด พราโบโว (Gen.Listyo Sigit Prabowo) ผบ.ตร.อินโดนีเซีย เป็นประธานอาเซียนประจำอินโดนีเซีย เป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรี อินโดนีเซีย โดยมีรัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม สำหรับวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ (Exchange of Views on National, Reginal, and International Efforts in Combating Transnational crime)

พล.ต.อ.รอยกล่าวว่า ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นกล่าวบรรยายในหัวข้อ รายงานสรุปอาชญากรรมข้ามชาติ (Summary Report of Transnational crime) นำเสนอกล่าวต่อที่ประชุมว่า “ท่านประธานและหัวหน้ารัฐมนตรีอาเซียนประจำประเทศอินโดนีเซีย ฯพณฯ พล.ต.อ.ลีสติโย สิจิด พราโบโว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ผู้แทนประเทศและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ ตนในนามของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระผมขอแสดงความขอบคุณประเทศอินโดนีเซียสำหรับการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมที่เกี่ยวข้องขึ้น กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นเวทีที่สำคัญในการร่วมมือกันระหว่างผู้นำของสมาชิกอาเซียน และอาเซียนบวกสามประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมมือกันต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ และเพื่อความปลอดภัยของภูมิภาค

ทั้งนี้ ตนยังได้นำเสนอการต่อสู้กับอาชญากรรมสี่ด้านของประเทศไทยคือ Cybercrime การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ที่ประชุมรับทราบ การจัดการประชุมครั้งที่ 18 ในปี 2024 จะมีการประชุมโดยเจ้าภาพคือประเทศลาว”