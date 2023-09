ท่องเที่ยวไต้หวัน เปิดตัวแคมเปญ-ภาพยนตร์โฆษณา ส่ง “บอย-ปกรณ์” ชวนคนไทยเที่ยว ตั้งเป้าปีนี้ 6 ล้านคน

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ เดินหน้าแคมเปญ “All is just right in Taiwan ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน” ส่งแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” บินลัดฟ้าถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชี้พิกัดเดสติเนชั่นแหล่งเที่ยว-แหล่งช้อป กระตุ้นคนไทย-ทั่วโลกแห่เที่ยว เป้าปีนี้ 6 ล้านคน

มิสซินดี้ เฉิน (Cindy Chen) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ (กทท.) กล่าวว่า ในปีนี้นอกจากเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทยคนแรก “บอย- ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” แล้ว บอย-ปกรณ์จะเป็นตัวแทนแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของไต้หวันผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “All is just right in Taiwan ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน”

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ แบ่งการเล่าเรื่องผ่าน 4 แนวคิด ได้แก่ Just Fun, Just Eat, Just Shopping และ Just Feel โดยแนะนำ Just Fun กับ 4 เดสติเนชั่นสุดว้าว ได้แก่ Xpark Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งใหม่ จัดเต็มด้วย Virtual Digital แสง สี และดนตรี ถือเป็นสาขาแรกในต่างประเทศของ Yokohama Hakkeijima Sea Paradise จากญี่ปุ่น, Tung Blossom ดอกถงที่เหมียวลี่ ถือเป็นจุดชมดอกไม้ยอดฮิตที่สวยที่สุดของไต้หวัน, Sun Moon Lake Bikeway เส้นทางจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองหนานโถว ที่ถูกจัดอันดับว่าเป็น 1 ใน 10 เส้นทางจักรยานที่สวยที่สุดในโลกจาก CNNGO และโรงงานพายสับปะรด Vigor Kobo ที่เลื่องชื่อของไต้หวัน เมืองนิวไทเป สามารถทำ DIY พายสับปะรดด้วยตัวเองด้วย

สำหรับ Just Shopping 4 ไอเท็มขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อติดมือกลับบ้าน ได้แก่ 1.พายสับปะรด ขนมพระอาทิตย์ และขนมเปี๊ยะไส้เผือก ขนมท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน 2.ใบชาแท้จากไต้หวัน อาทิ ชานางงาม (Oriental Beauty Tea), ชาเถี่ยกวนอิน (Tieguanyin Tea), ชาดำซันมูนเลค (Sun Moon Lake Black Tea), ชาอู่หลง (Oolong Tea) และชาเปาจ่ง (Pouchong Tea) 3.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติต้นตำหรับสไตล์ไต้หวัน และ4.มาส์กหน้าและสกินแคร์สกัดจากธรรมชาติของไต้หวัน

มิสซินดี้ กล่าวว่า ส่วนร้านค้าของฝาก แนะนำ ร้านไหลห่าว (LAI HAO) ร้านสินค้าท้องถิ่นดีไซน์เก๋ไม่ซ้ำใคร มีสินค้าสุดแรร์และหลากหลาย โดยการท่องเที่ยวไต้หวันปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคมที่ผ่านมา มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 3 ล้านคน คาดหวังว่าแคมเปญนี้จะดึงดูและสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงทั่วโลกไปเยือนไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ตั้งเป้าหมายในปีนี้ไว้ที่ 6 ล้านคน