JR จับมือพันธมิตรคว้างาน กฟผ. หนุน Backlog กระฉูดกว่า 1 หมื่นล้าน สร้างรายได้นิวไฮยาว 3-5 ปี

บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จับมือพันธมิตร “ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่” คว้างาน กฟผ. 743.70 ล้าน หนุน Backlog พุ่งกระฉูด 10,521 ล้านบาท “จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ” มั่นใจรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 15-20% เติบโตก้าวกระโดดทำนิวไฮต่อเนื่อง 3-5 ปี ลั่นครึ่งปีหลังเดินกลยุทธ์ประมูลงานใหม่ควบคู่กับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงจ้างในสัญญาร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่่ผ่านมา สำหรับโครงการ Supply and Construction of 230/115 KV Bhumibol substation (GIS) and Improvement of 230 KV Bhumibol Dam Power Plant Switchyard and 230 KV Tak 2 Substation มูลค่าโครงการ 743,707,521.67 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 26 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

นายจรัญ กล่าวว่า การได้รับงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นกว่า 10,521 ล้านบาท และสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานโดยรวมในปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ คือมีรายได้เพิ่มขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับปีก่อน และผลักดันธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้าเติบโตแบบก้าวกระโดด

“งานใหม่ที่ได้รับจาก กฟผ. สนับสนุนให้ผลงานของ JR เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ปีนี้คาดว่าผลประกอบการโดยรวมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำนิวไฮอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้า, วางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด”

นายจรัญกล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ในงานธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้า, งานวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับงานวางระบบไฟฟ้า งาน E&I ในส่วนของงานในอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงมีแผนเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV ร่วมกับพันธมิตรมากขึ้น พร้อมกับบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน